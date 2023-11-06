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Lenovo представила планшет по цене бюджетного смартфона (фото)

Представлен Lenovo Xiaoxin Pad 2024 по цене недорогого смартфона (фото: Lenovo)
Автор: Павел Колесник

Компания Lenovo представила Xiaoxin Pad 2024, новый планшет, доступный по цене бюджетного смартфона, и уже признанный журналистами одним из лучших предложений на рынке планшетов с отличным соотношением "цена-качество".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт IT Home.

Это новое устройство оборудовано большим 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей, максимальной яркостью 400 нит и частотой обновления 90 Гц. Кроме того, этот экран поддерживает возможность запуска двух приложений одновременно на одном дисплее.

Xiaoxin Pad 2024 получил процессор Qualcomm Snapdragon 685, сопровождающийся 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4Х. Встроенная память составляет 128 ГБ и имеется слот Micro SD для карт памяти до 1 ТБ. Для фото и видеосъемки устройство оснащено фронтальной и тыловой камерами на 8 мегапикселей.

Xiaoxin Pad 2024 (фото: Lenovo)

Планшет также оборудован четырьмя динамиками, разъемом для наушников, металлическим корпусом и аккумулятором на 7400 мА/ч, что поддерживает зарядку мощностью 20 Вт. Он работает на операционной системе Android 13 с оболочкой ZUI 15.

Глобальная дата начала продаж пока не объявлена, а в Китае цена составляет 899 юаней (около 4 400 грн). В скором времени ожидается появление устройства на AliExpress.

Ранее мы писали о том, что Samsung анонсировала доступные планшеты Galaxy Tab A9 и Tab A9+.

А еще у нас есть материал о том, что OnePlus официально анонсировала бюджетный планшет Pad Go.

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Lenovo