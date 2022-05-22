"Ленивый" Медовик без духовки: никто не догадается, что это так просто!

Ингредиенты на форму диаметром 28 см или на 2 торта диаметром 20 см

Для коржей:

мед - 200 г

масло - 200 г

яйца - 5 шт.

сахар - 200 г

сода -1,5 ч. л.

мука - 330 г

Для крема:

сметана - 1500 г

сахар - 250 г

ванильный сахар - 1 шт.

Пошаговое приготовление

В кастрюлю с толстым дном и высокими стенками положите масло, добавьте сахар, натуральный мед, соду. Подогрейте массу на маленьком огне, постоянно помешивая. Масса должна понемногу кипеть и пениться. Варить надо до образования карамельного оттенка.

Охладите до комнатной температуры. Вмесите в массу яйца по одному с помощью венчика. Поэтапно (2-3 этапа) вмесите в тесто в муку, замешивайте лопаткой.

Наливайте тесто в разогретую сковороду. Если есть сомнения, что пригорит, смажьте сковороду немного маслом. Слой теста около сантиметра. Накройте крышкой. Переверните, и с другой стороны крышкой не накрывайте. Готовить надо на минимальном огне. Проверьте на готовность шпажкой.

Должно выйти 10 коржей диаметром 20 см, из которых получим два тортика. Два коржа оставьте на крошку.

Приготовьте крем. К сметане или сливкам добавьте сахар, ванильный сахар и взбейте до густой пышной массы. К нежирной (магазинной) сметане надо добавить загуститель.

Щедро смажьте коржи кремом. По желанию добавьте любые ягоды.

Отправьте торт на два часа в холодильник. Достаньте и переверните для равномерной пропитки.

Смажьте торт сбоку, сверху, посыпьте крошкой и отправьте в холодильник на просачивание.