Лекарство от коронавируса найдено: ученые совершили грандиозный прорыв

Коронавирус 2020 больше не страшен, поскольку антитело к COVID-19 найдено. К такому умозаключению можно прийти, если верить статье, которая вышла 14 марта. Об этом сообщает erasmusmagazine.nl.

"Мировая премьера от Медицинского Центра Университета Эразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университете города Утрехт: они нашли антитело к COVID-19. Научная публикация группы из десяти ученых готовится к оценке ведущим научным журналом "Nature", - указано в сообщении.

Отмечается, что антитело еще предстоит проверить на людях, что займет не один месяц. Профессор клеточной биологии Фрэнк Гросвельд отметил, что вместе с отделением исследования вирусов и отделом вирусологии факультета ветеринарной медицины Утрехтского университета он присоединился к европейскому проекту: ZAPI, целью которого было выявить антитела против MERS, SARS и другого гонконгского коронавируса (OC-43).

"Работая в этом проекте, мы нашли антитела, которые перекрестно реагировали с этими тремя различными вирусами и не давали ими заразиться. Но эти вирусы уже изучены, тем не менее, сейчас мы имеем дело с другим коронавирусом. Мы все еще сохраняли непроверенные антитела с предыдущего исследования в холодильнике, которые не реагировали со всеми тремя мутациями, но реагировали с SARS1. Когда вспыхнул текущий кризис - SARS2, мы немедленно проверили, реагируют ли антитела, которые реагировали на SARS1", - рассказал профессор.

Отмечается, что это первое антитело, которое останавливает инфекцию. И есть большая вероятность, что оно также появится в ближайшем будущем на рынке в качестве лекарства.

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