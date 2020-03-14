Лекарство от коронавируса: ученые сделали важное открытие

Коронавирус - ученые нашли антитело (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус можно блокировать при помощи антитела, которое нашли нидерландские ученые

Коронавирус вызвал пандемию в Европе, которая по прогнозам Всемирной организацией здравоохранения может продлиться до лета. Ученые во всем мире продолжают искать эффективное и действенное лекарство от COVID-19, и в Нидерланах исследователи заявили о настоящем прорыве.

Речь идет об антителе против коронавируса, которое нашли ученые из медицинского центра Эрасмус и Университета Утрехта. Об этом передает голландская вещательная ассоциация NOS со ссылкой на публикацию исследователей в журнале Erasmus.

"Это самое первое антитело, которое, как мы знаем, блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также станет лекарством, которое поступит в продажу", - заявил роттердамский профессор клеточной биологии Франк Гросвельд.

Это антитело использовали в лаборатории после предыдущего исследования подобных вирусных инфекций.

"Мы должны что-то сделать и, может быть, у нас есть кое-что. Вот почему мы начали немедленно и работали круглосуточно", - сказал Гросвельд.

Отмечается, что антитело еще предстоит испытать на людях, и на это потребуются месяцы. Коллеги ученых сейчас изучают данное открытие, после чего будет официальное заявление.

"Это первый многообещающий шаг, но пока рано говорить о потенциальной эффективности у людей", - сказал руководитель исследований Беренд-Ян Бош и добавил, что исследование рассматривается в ведущем научном журнале и дополнительные комментарии могут быть предоставлены после того, как статья будет принята.

Профессор клеточной биологии Франк Гросвельд объяснил, что антитело предотвращает заражение вирусом. Оно может быть использовано для разработки лекарства против этой коронарной инфекции (COVID-19).

Ученые нашли антитело против коронавируса - нидерландский профессор Франк Гросвельд (Фото: erasmusmagazine.nl)

Исследователи пытаются заставить фармацевтическую компанию производить лекарства в больших масштабах.

"Профилактика, конечно, лучше лечения. Поэтому реальное решение - это вакцина, над этим работают другие. Однако разработка вакцины занимает два года", - подчеркнул профессор.

Напомним, что недавно мы писали о том, что украинский ученый Александр Гриневич рассказал, что коронавирус можно будет предупредить с помощью отечественного лекарства. По данным его исследования, было найдено эффективное лечение от опасного вируса.