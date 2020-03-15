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У новорожденного ребенка обнаружили коронавирус: шокирующие подробности

STYLERЖизнь    15.03.2020 - 08:34
У новорожденного ребенка обнаружили коронавирус: шокирующие подробности
Коронавирус обнаружили у новорожденного в Британии - подробности

Коронавирус поразил новорожденного в Британии

Коронавирус 2020 зачастую поражает категории людей старшего и пожилого возраста, но не затрагивает детей и подростков. Однако в лондонском госпитале внезапно выявили вирус в организме новорожденного ребенка. Об этом информирует The Independent.

Тест малышу сделали вскоре после его рождения. Биоматериалы ребенка направили на исследование после того, как результаты теста у его матери оказались положительными.

На данный момент ребенок может считаться одним из самых молодых инфицированных пациентов в мире. К слову, по вычислениям медиков, всего 1% случаев приходится на людей, которые младше 19 лет.

В качестве профилактики коронавируса рекомендуется как можно чаще использовать антисептик и мыть руки с мылом. Если возможности купить антисептик нет, то его вполне можно изготовить самому, обеспечив им на долгое время не только себя, но и свою семью.

Напомним, что Усик резко высказался о коронавирусе. По его словам, в Украине есть проблемы поважнее, а паника людей не является обоснованной.

Мы писали, что из-за коронавируса в Украине прекратили съемки ТВ-шоу. Однако съемки прекратились далеко не везде. "ТРК-Украина" продолжает набирать людей для телепроекта "Говорит Украина".

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