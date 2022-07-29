Эти лекарства на самом деле могут покалечить: медик показала список

В лекарственные препараты типа сиропов часто добавляют красители для придания им привлекательного цвета. Но эти "улучшители" по большей части вредны, а некоторые - опасны. Многие из них запрещены в разных странах, но в Украине, к сожалению, разрешены.
Об этом рассказала Виктория Пьец, медик из Львова.
Запрещен в Норвегии, США, Финляндии, Швейцарии и некоторых других странах.
Опасность заключается в его канцерогенном воздействии (развитии злокачественных заболеваний), также может вызвать анафилактический шок, приступ удушья и влияет на активность детей (гиперактивность).
Где используется в Украине? Сиропы от кашля, жаропонижающие, джемы, сладкая вода и т. д.
Опасен для детей: снижает концентрацию внимания, вызывает гиперактивность. Может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. О его вредности обязательно должны указывать на упаковке продукта.
Фото: Детям лучше давать бесцветные сиропы (freepik)
Запрещен в Финляндии, Норвегии, США и других странах.
Опасность: канцероген, может спровоцировать приступ удушья, крапивницу, анафилактический шок и другие опасные реакции.
Опасность: канцероген, негативно влияет на нервную систему у детей, может вызвать анафилактический шок и приступы удушья.
Запрещен в Японии, Канаде, Норвегии, Австрии, Швеции, США.
Запрещен в Австралии, США, Норвегии. Опасность: тяжелые аллергические реакции, кишечные расстройства и др.
"Это еще не все вредные красители. К чему это сообщение? Мое мнение таково: не нужно добавлять красители к препаратам (в частности детским). Это не нужно, и бывает вредно", - отметила доктор.
Смотрите ниже в перечне названия некоторых препаратов, которые содержат эти красители:
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