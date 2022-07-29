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Эти лекарства на самом деле могут покалечить: медик показала список

Фото: Некоторые лекарства могут быть опасными (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В лекарственные препараты типа сиропов часто добавляют красители для придания им привлекательного цвета. Но эти "улучшители" по большей части вредны, а некоторые - опасны. Многие из них запрещены в разных странах, но в Украине, к сожалению, разрешены.

Об этом рассказала Виктория Пьец, медик из Львова.

Понсо 4R (E124) - синтетический краситель красного цвета

Запрещен в Норвегии, США, Финляндии, Швейцарии и некоторых других странах.

Опасность заключается в его канцерогенном воздействии (развитии злокачественных заболеваний), также может вызвать анафилактический шок, приступ удушья и влияет на активность детей (гиперактивность).

Где используется в Украине? Сиропы от кашля, жаропонижающие, джемы, сладкая вода и т. д.

Тартразин (Е102) - желто-зеленый краситель

Опасен для детей: снижает концентрацию внимания, вызывает гиперактивность. Может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. О его вредности обязательно должны указывать на упаковке продукта.

Фото: Детям лучше давать бесцветные сиропы (freepik)

Солнечный закат (Е110) - желтый краситель

Запрещен в Финляндии, Норвегии, США и других странах.

Опасность: канцероген, может спровоцировать приступ удушья, крапивницу, анафилактический шок и другие опасные реакции.

Азорубин (Е122) - красно-вишневый краситель

Опасность: канцероген, негативно влияет на нервную систему у детей, может вызвать анафилактический шок и приступы удушья.

Запрещен в Японии, Канаде, Норвегии, Австрии, Швеции, США.

Синий патентованный (Е131) - краситель голубовато-фиолетового цвета

Запрещен в Австралии, США, Норвегии. Опасность: тяжелые аллергические реакции, кишечные расстройства и др.

"Это еще не все вредные красители. К чему это сообщение? Мое мнение таково: не нужно добавлять красители к препаратам (в частности детским). Это не нужно, и бывает вредно", - отметила доктор.

Смотрите ниже в перечне названия некоторых препаратов, которые содержат эти красители:

Ранее мы писали про лекарственные средства, которые немедленно надо выбросить из аптечки.

Также врачи дали список препаратов, которые становятся токсичными по истечении срока использования.

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