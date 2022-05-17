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Опасны ли просроченные лекарства? Врачи дали список токсичных препаратов

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 15:30
Опасны ли просроченные лекарства? Врачи дали список токсичных препаратов Фото: Опасны ли просроченные лекарства (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Из-за дороговизны лекарств у многих из нас не подымается рука выбрасывать таблетки, сиропы, мази и порошки, срок годности которых истек. Но можно ли их принимать?

Читайте в материале Styler о сроках препаратов и возможных рисках от их приема.

Опасно, безопасно или бесполезно?

Как говорят эксперты, примерно 80% всех лекарственных препаратов по истечению своего срока теряют лечебные свойства.

Поэтому с точки зрения прямого вреда для организма они, скорей всего, не нанесут ущерб. Но вот вред от отсутствия лечения будет точно.

Группа лекарств, которые становится токсичными

Исключение составляют сульфаниламидная группа. Специалисты говорят, что по истечению срока годности лекарства могут распадаться с выделением токсинов, опасных для здоровья.

Сульфаниламидная группа - противомикробные препараты, которые назначаются при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний. Сюда относят бисептол, стрептоцид, фталазол и другие.

Это важно:

Срок годности некоторых препаратов может отличаться, в зависимости от того, запакованы они или нет. Сюда относятся сиропы, мази и подобные препараты. Обращайте на это внимание: данные о сроках после открытия указаны на упаковке.

Ранее мы писали, как определить поддельные лекарства, не выходя из аптеки. Названы самые действенные способы.

Также сообщалось про популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор.

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