Эти лекарства нельзя сочетать с алкоголем: никогда их не смешивайте

Существуют лекарства, которые совершенно несочетаемы с алкоголем. Во-первых, они должны выписываться врачем, а медик в свою очередь, должен рассказать пациенту, как принимать препараты, и с чем их смешивать недопустимо.
В нашем материале читайте о лекарствах, употреблять которые с алкоголем нельзя.
Антибиотики
При взаимодействии с этанолом (спиртом) антибиотики могут вызвать расстройство ЖКТ, жар, тошноту, озноб и падение кровяного давления.
Успокоительные и снотворные
Успокоительные и снотворные в сочетании с горячительными напитками усиливают действие препарата и может привести к потере концентрации, сонливости, заторможенности и даже обмороку.
Спазмолитики
Спазмолитики, например, спазмалгон нельзя сочетать с алкоголем.
Антикоагулянты
Также алкоголь имеет свойство усиливать действие антиагрегантов и антикоагулянтов, которые применяются в лечении сосудистых заболеваний (аспирин, дикумарин, синкумар, фенилин и другие).
Если вы пили спиртные напитки, то принимать любой лекарственный препарат можно не ранее чем через двое суток. Также, после лечения любого заболевания должно пройти минимум 7 дней, прежде чем вы сможете немного выпить. За это время лекарство выведется из крови, и организм восстановится.
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