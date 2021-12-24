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Ці ліки не можна поєднувати з алкоголем: ніколи їх не змішуйте

Автор: Людмила Жукова

Існують ліки, які абсолютно непоєднувані з алкоголем. По-перше, вони повинні виписуватися лікарем, а медик в свою чергу, повинен розповісти пацієнтові, як приймати препарати, і з чим їх змішувати неприпустимо.

У нашому матеріалі читайте про ліки, вживати які з алкоголем не можна.

Які ліки не можна поєднувати зі спиртним

Антибіотики

При взаємодії з етанолом (спиртом) антибіотики можуть викликати розлад шлунково-кишкового тракту, жар, нудоту, озноб і падіння кров'яного тиску.

Заспокійливі й снодійні

Заспокійливі і снодійні в поєднанні з міцними напоями підсилюють дію препарату і може призвести до втрати концентрації, сонливості, загальмованості та навіть непритомності.

Спазмолітики

Спазмолітики, наприклад, спазмалгон не можна поєднувати з алкоголем.

Антикоагулянти

Також алкоголь має властивість посилювати дію антиагрегантів і антикоагулянтів, які застосовуються в лікуванні судинних захворювань (аспірин, дикумарин, синкумар, фенілін та інших).

Коли можна пити таблетки після алкоголю?

Якщо ви пили спиртні напої, то приймати будь-який лікарський препарат можна не раніше ніж через дві доби. Також, після лікування будь-якого захворювання має пройти мінімум 7 днів, перш ніж ви зможете трохи випити. За цей час ліки виведеться з крові, і організм відновиться.

Як ми раніше писали, лікар розповів про неіснуючий діагноз, в який вірили українці.

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