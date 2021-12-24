Ці ліки не можна поєднувати з алкоголем: ніколи їх не змішуйте

Які ліки не можна поєднувати зі спиртним

Антибіотики

При взаємодії з етанолом (спиртом) антибіотики можуть викликати розлад шлунково-кишкового тракту, жар, нудоту, озноб і падіння кров'яного тиску.

Заспокійливі й снодійні

Заспокійливі і снодійні в поєднанні з міцними напоями підсилюють дію препарату і може призвести до втрати концентрації, сонливості, загальмованості та навіть непритомності.

Спазмолітики

Спазмолітики, наприклад, спазмалгон не можна поєднувати з алкоголем.

Антикоагулянти

Також алкоголь має властивість посилювати дію антиагрегантів і антикоагулянтів, які застосовуються в лікуванні судинних захворювань (аспірин, дикумарин, синкумар, фенілін та інших).

Коли можна пити таблетки після алкоголю?

Якщо ви пили спиртні напої, то приймати будь-який лікарський препарат можна не раніше ніж через дві доби. Також, після лікування будь-якого захворювання має пройти мінімум 7 днів, перш ніж ви зможете трохи випити. За цей час ліки виведеться з крові, і організм відновиться.