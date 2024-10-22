"Легша, ніж у більшості військових": Положинський відповів на хейт щодо своєї служби у ЗСУ

Олександр Положинський відповів хейтерам

Музикант і військовослужбовець зазначив, що наразі не має бажання давати концерти, оскільки йому важко поєднувати їх зі своєю службою. Він визнав, що його робота на державній військовій радіостанції - це не передова. Але співак підкреслив, що така діяльність також потребує зусиль і часу.

"Моя концертна мотивація дуже сильно понизилася. Мені дійсно важко поєднувати концерти зі службою, хоч багато хто цьому не вірить. Люди думають, що служба моя це не служба, а концерти - взагалі відпочинок. Так, моя служба в Києві на "Армія ФМ" це значно легша служба, ніж у більшості військових. Але й вона вимагає чималих зусиль та витрат часу. А кожен концерт, на який я наважуюся, це одразу мінус відпочинок та плюс додаткові навантаження", - написав він.

"Кожен концерт викликає нову хвилю хейту. Ти не так служиш. Ти не там служиш. Що це за служба така концертна. І все таке інше. Я, звісно, маю відповіді та аргументацію, але хто її хоче слухати? Людям аби вилити свій гнів. Та кому ж сподобається коли на нього його виливають? Коротко кажучи, бажання грати концерти не маю зовсім", - додав він.

Олександр Положинський є ведучим на державній радіостанції (Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Тим не менше, Положинський зауважив, що продовжує робити все можливе для боротьби з ворогом, і наголосив, що концерти також приносять користь.

"Вони дають натхнення. Вони несуть правильні меседжі. І вони допомагають зібрати гроші на підтримку військових. Самі знаєте - збори провисають. Потік донатів помітно зменшився, але потреби військових - зовсім ні. А, як показує мій досвід, концерти для мене найбільш ефективний спосіб зібрати кошти на підтримку ЗСУ", - написав знаменитість.

Наостанок співак поцікавився у підписників, чи хотіли б вони концерти. Якщо так, то попросив їх висловити це в коментарях. Він додав, що не хоче таким чином підвищити свою самооцінку, але потребує підтримки в прийнятті рішення щодо своєї музичної діяльності.

Служба Положинського в ЗСУ

Нагадаємо, Положинський підписав контракт із ЗСУ у лютому 2022 року. У травні він почав служити у 47-му батальйоні, який пізніше став 47-ю окремою механізованою бригадою. Влітку його призначили командиром відділення.

Артист пішов служити на початку повномасштабного вторгнення (Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Після восьми місяців служби в артиста почалися проблеми зі здоров'ям, і в лютому 2023 року він приїхав до столиці, щоб допомагати військовослужбовцям. У листопаді його перевели до іншої військової частини, а згодом стало відомо, що він почав працювати радіоведучим на "Армія FM".