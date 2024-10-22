"Легче, чем у большинства военных": Положинский ответил на хейт по поводу своей службы в ВСУ

Александр Положинский ответил хейтерам

Музыкант и военнослужащий отметил, что пока не имеет желания давать концерты, поскольку ему трудно совмещать их со своей службой. Он признал, что его работа на государственной военной радиостанции - это не передовая. Но певец подчеркнул, что такая деятельность также требует усилий и времени.

"Моя концертная мотивация очень сильно снизилась. Мне действительно тяжело сочетать концерты со службой, хотя многие этому не верят. Люди думают, что служба моя это не служба, а концерты - вообще отдых. Да, моя служба в Киеве на "Армия ФМ" это гораздо легче служба, чем у большинства военных. Но и она требует немалых усилий и затрат времени. А каждый концерт, на который я решаюсь, это сразу минус отдых и дополнительные нагрузки", - написал он.

"Каждый концерт вызывает новую волну хейта. Ты не так служишь. Ты не там служишь. Что это за служба такая концертная. И все такое. Я, конечно, имею ответы и аргументацию, но кто ее хочет слушать? Людям чтобы вылить свой гнев. Да кому же понравится когда на него его выливают? Короче говоря, желания играть концерты не имею совсем", - добавил он.

Александр Положинский является ведущим на государственной радиостанции (Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Тем не менее, Положинский отметил, что продолжает делать все возможное для борьбы с врагом, и подчеркнул, что концерты также приносят пользу.

"Они дают вдохновение. Они несут правильные месседжи. И они помогают собрать деньги на поддержку военных. Сами знаете - сборы провисают. Поток донатов заметно уменьшился, но потребности военных - совсем нет. Как показывает мой опыт, концерты для меня наиболее эффективный способ собрать средства в поддержку ВСУ", - написал знаменитость.

Напоследок певец поинтересовался у подписчиков, хотели бы они концерты. Если да, то попросил их высказать это в комментариях. Он добавил, что не хочет таким образом повысить свою самооценку, но нуждается в поддержке в принятии решения о своей дальнейшей музыкальной деятельности.

Служба Положинского в ВСУ

Напомним, Положинский подписал контракт с ВСУ в феврале 2022 года. В мае он начал служить в 47-м батальоне, который позже стал 47-й отдельной механизированной бригадой. Летом его назначили командиром отделения.

Артист пошел служить в начале полномасштабного вторжения (Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

После восьми месяцев службы у артиста начались проблемы со здоровьем, и в феврале 2023 он приехал в столицу, чтобы помогать военнослужащим здесь дистанционно. В ноябре его перевели в другую воинскую часть, а впоследствии стало известно, что он начал работать радиоведущим на "Армия FM".