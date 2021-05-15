Легкое опьянение или зависимость: нарколог назвала первые признаки алкоголизма

Как объяснила медик, одним из первых признаков алкогольной зависимости является то, что не срабатывает ротный рефлекс на чрезмерное количество спиртного.

В организме человека есть естественный механизм защиты от токсинов и при чрезмерном количестве спиртного появляется рвота, которая помогает вывести токсины. При алкогольной зависимости возрастает толерантность к алкоголю и рефлекс перестает срабатывать.

Еще одним фактором Панова назвала психологическую привязку – то есть, любое событие, которые затрагивает эмоции человека, становится поводом выпить. И постепенно утрачивается критическое отношение к фактору опьянения, а сдерживающие механизмы становятся слабее.

Желание выпить становится таким же сильным, как и чувство голода у тех, кто давно не ел. Самым опасным может стать признак употребление спиртных напитков во время работы или появление в нетрезвом виде на рабочем месте.

Тревожным сигналом является и появление синдрома отмены – он явно указывает на формирование алкогольной зависимости. Синдром отмены похож на сильное похмелье, но не проходит после всех принятых мер. Облегчение наступает только после приема алкоголя или медицинского вмешательства.