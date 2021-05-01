Красное вино может продлить жизнь: медики назвали необычный способ

Алкоголь в больших количествах может принести вред здоровью человека. В умеренных дозах некоторые напитки условно разрешены медиками. Однако единственным напитком, который способен еще и улучшить состояние здоровья, врачи называют красное вино.

Чем полезен этот напиток и как с его помощью можно продлить длительность жизни, рассказали в материале Express.

Основные рекомендации врачей по употреблению красного вина заключаются в том, что напиток должен быть натуральным и его количество не должно превышать одного бокала в день. Именно такая доза вина благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает работе пищеварения, снижает депрессию и риск возникновения рака.

Как отмечают специалисты, именно красное вино обладает полезными веществами для организма, а вот белые вина имеют меньше положительного влияния на здоровье человека. В красном вине содержится ресвератол и птерстильбен, которые также обладают и антивозрастными действием.

"Считается, что их антивозрастное действие связано с мощными антиоксидантами и противовоспалительным действием. Они также влияют на истощение теломер – деление клеток на концах хромосом, которые, как известно, связаны со старением. Более того, ресвератол также оказывает положительное влияние на старение клеток – процесс, в результате которого аномальные клетки не могут реплицироваться. Клеточное старение предотвращает развитие аномальных клеток в злокачественные новообразования", - объяснила доктор Фокс.

Она добавила, что ресвератол активирует определенные ферменты, которые играют роль в борьбе со старением. Это вещество снижает окислительный процесс, уменьшает хроническое воспаление, улучшает сердечную и когнитивную функцию и подавляет рост опухолей.