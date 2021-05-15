Легке сп'яніння або залежність: нарколог назвала перші ознаки алкоголізму

Невеликий перебір алкоголю на свята, вечірній келих вина і регулярний "відпочинок" зі спиртним на вихідних – це вже ознаки розвитку алкоголізму або все ж таки ще ні?
На це питання відповіла нарколог Надія Панова і пояснила, які ознаки говорять про серйозні проблеми з алкоголем. Про це повідомляє Medikforum.
Як пояснила медик, однією з перших ознак алкогольної залежності є те, що не спрацьовує ротний рефлекс на надмірну кількість спиртного.
В організмі людини є природний механізм захисту від токсинів і при надмірній кількості спиртного з'являється блювота, яка допомагає вивести токсини. При алкогольній залежності зростає толерантність до алкоголю і рефлекс перестає спрацьовувати.
Ще одним фактором Панова назвала психологічну прив'язку - тобто, будь-яка подія, які зачіпає емоції людини, стає приводом випити. І поступово втрачається критичне ставлення до фактору сп'яніння, а стримуючі механізми стають слабкішими.
Бажання випити стає таким же сильним, як і відчуття голоду у тих, хто давно не їв. Найнебезпечнішим може стати ознака вживання спиртних напоїв під час роботи або поява нетверезим на робочому місці.
Тривожним сигналом є і поява синдрому відміни - він явно вказує на формування алкогольної залежності. Синдром відміни схожий на сильне похмілля, але не проходить після всіх вжитих заходів. Полегшення настає тільки після прийому алкоголю або медичного втручання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий найнебезпечніший алкогольний напій.
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