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Легкое опьянение или зависимость: нарколог назвала первые признаки алкоголизма

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Суббота 15 мая 2021 21:45
Легкое опьянение или зависимость: нарколог назвала первые признаки алкоголизма Фото: Нарколог назвала первые признаки развития алкоголизма (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Небольшой перебор алкоголя на праздники, вечерний бокал вина и регулярный "отдых" со спиртным на выходных – это уже признаки развития алкоголизма или все-таки еще нет?

На этот вопрос ответила нарколог Надежда Панова и объяснила, какие признаки говорят о серьезных проблемах с алкоголем. Об этом сообщает Medikforum.

Как объяснила медик, одним из первых признаков алкогольной зависимости является то, что не срабатывает ротный рефлекс на чрезмерное количество спиртного.

В организме человека есть естественный механизм защиты от токсинов и при чрезмерном количестве спиртного появляется рвота, которая помогает вывести токсины. При алкогольной зависимости возрастает толерантность к алкоголю и рефлекс перестает срабатывать.

Еще одним фактором Панова назвала психологическую привязку – то есть, любое событие, которые затрагивает эмоции человека, становится поводом выпить. И постепенно утрачивается критическое отношение к фактору опьянения, а сдерживающие механизмы становятся слабее.

Желание выпить становится таким же сильным, как и чувство голода у тех, кто давно не ел. Самым опасным может стать признак употребление спиртных напитков во время работы или появление в нетрезвом виде на рабочем месте.

Тревожным сигналом является и появление синдрома отмены – он явно указывает на формирование алкогольной зависимости. Синдром отмены похож на сильное похмелье, но не проходит после всех принятых мер. Облегчение наступает только после приема алкоголя или медицинского вмешательства.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван самый опасный алкогольный напиток.

А также рассказывали о том, что медики назвали необычный способ продления жизни с помощью красного вина.

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