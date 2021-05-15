Легке сп'яніння або залежність: нарколог назвала перші ознаки алкоголізму

Невеликий перебір алкоголю на свята, вечірній келих вина і регулярний "відпочинок" зі спиртним на вихідних – це вже ознаки розвитку алкоголізму або все ж таки ще ні?

На це питання відповіла нарколог Надія Панова і пояснила, які ознаки говорять про серйозні проблеми з алкоголем. Про це повідомляє Medikforum.

Як пояснила медик, однією з перших ознак алкогольної залежності є те, що не спрацьовує ротний рефлекс на надмірну кількість спиртного.

В організмі людини є природний механізм захисту від токсинів і при надмірній кількості спиртного з'являється блювота, яка допомагає вивести токсини. При алкогольній залежності зростає толерантність до алкоголю і рефлекс перестає спрацьовувати.

Ще одним фактором Панова назвала психологічну прив'язку - тобто, будь-яка подія, які зачіпає емоції людини, стає приводом випити. І поступово втрачається критичне ставлення до фактору сп'яніння, а стримуючі механізми стають слабкішими.

Бажання випити стає таким же сильним, як і відчуття голоду у тих, хто давно не їв. Найнебезпечнішим може стати ознака вживання спиртних напоїв під час роботи або поява нетверезим на робочому місці.

Тривожним сигналом є і поява синдрому відміни - він явно вказує на формування алкогольної залежності. Синдром відміни схожий на сильне похмілля, але не проходить після всіх вжитих заходів. Полегшення настає тільки після прийому алкоголю або медичного втручання.