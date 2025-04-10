Як зробити звичайну сковорідку антипригарною: простий трюк

Антипригарна сковорідка - корисний та зручний помічник на кухні, але ціна на неї може бути високою. Але замість того щоб витрачати гроші на дорогі антипригарні покриття, можна зробити це самостійно, за допомогою кількох простих трюків.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Huffpost розповідає, як зі звичайної сковорідки зробити антипригарну.

Як зробити антипригарну поверхню на алюмінієвій чи нержавіючій сковорідці?

Візьміть сковорідку з алюмінію або нержавіючої сталі, нагрійте її на середньому вогні кілька хвилин. Як перевірити, чи готова сковорідка до "покриття"? Крапніть на неї трохи води - якщо краплі починають "танцювати", то час додавати олію!

Лийте її достатньо, щоб покрити всю поверхню сковорідки, і нагрівайте до моменту, коли олія почне мерехтіти. Цей процес можна повторювати щоразу після миття, щоб не забути про антипригарний ефект.

Як підготувати чавунні та вуглецево-сталеві сковорідки

Щоб зробити чавунну чи вуглецеву сковорідку антипригарною, вам доведеться її "запустити". Спочатку покрийте сковорідку тонким шаром олії, а потім поставте її в розігріту до 190°C духовку на годину. Увага! Не перегрівайте, інакше сковорідка може почати "випікатися" неправильно.

Після цього вона буде готова до використання, а для підтримання антипригарних властивостей - регулярно змащуйте її після кожного миття. Цей процес перетворить вашу сковорідку на незамінного помічника!

Звичайна олія і висока температура - і сковорідку можна зробити антипригарною (фото: Freepik.com)

Як вибрати олію для створення антипригарного покриття?

Не всі олії підходять для цього важливого процесу. Для створення антипригарного покриття вибирайте олії з високою точкою димлення - канолову, авокадову чи рафіновану кокосову. Вони не будуть горіти при високих температурах і забезпечать надійне покриття.

А ось оливкова чи нерафінована кокосова олія з низькою точкою димлення не підходять для цієї мети - вони можуть почати диміти і псувати поверхню сковорідки. Вибір правильного масла - це перший крок до ідеальної антипригарної сковорідки!

Як доглядати за антипригарними сковорідками?

Щоб ваша сковорідка завжди була в чудовому стані, не забувайте доглядати за нею після кожного використання. Після готування дайте сковорідці охолонути і мийте її вручну з теплою водою та м'яким миючим засобом.

Важливо не використовувати абразивні губки, щоб не пошкодити покриття. Після миття ретельно висушіть сковорідку, а потім змастіть її тонким шаром олії. Так ви збережете її антипригарні властивості та продовжите її службу на довгі роки!