Как легко и выгодно через Приват24 сдать билет на поезд: пошаговая инструкция

Как известно, в Приват24 можно приобрести билеты на поезда Укрзализныци. Правда, комиссия за прием платежа составляет от 0 до 20 грн (в зависимости от стоимости билета и оформление канала).

Но как вернуть уже приобретенный билет? Что нужно знать перед тем, как сдать проездной документ - рассказываем в материале ниже .

Когда можно сдать билет и какую сумму вернут?

Если вы уже приобрели билет, но решили отказаться от поездки по личным причинам, то сдать его можно в разные сроки. И чем быстрее до отправления поезда, тем большую сумму стоимости билета вам вернут.

То есть, если вы сдадите билет:

не менее чем за 24 часа до отправления поезда, то вам выплатят полную стоимость билета и плацкарты

от 24 до 9 часов получите полную стоимость билета и 50% стоимости плацкарты

меньше чем за 9 часов - выплатят полную стоимость билета, а стоимость плацкарты - нет

после отправления поезда (но не более чем через час после его отправления) - УЗ выплатит вам 10% стоимости билета и плацкарты (возврат осуществляется только в кассе вокзала).

При этом, во всех случаях комиссионный сбор Укрзализныци за оформление билета и комиссия банка не возвращается.

Как вернуть билеты, приобретенные с карты?

Электронные билеты с QR-кодом, приобретенные у Приват24 на одного или более пассажиров, можно вернуть в "Архиве билетов".

При этом следует помнить, что кнопка "Вернуть билет" в Архиве появляется через 30 минут с момента оплаты билета и исчезает, если до отправления поезда осталось меньше чем 1 час.

Средства возвращаются на карточку, с которой были приобретены билеты, в течение двух банковских дней. "Почему не сразу?"- спросите вы?

"ПриватБанк вынужден ожидать поступления средств за возвращенные билеты, поскольку со стороны Укрзализныци процедура довольно длительная. В свою очередь ПриватБанк осуществляет зачисление насчет клиента в течение 1 дня после поступления средств в банк, независимо от выходных и праздников", — поясняют представители финансового учреждения.

Как возместить 100% стоимости билета?

Это возможно в случае, если вы при покупке ЖД билета дополнительно оформите услугу "гарантированный возврат". Правда, она не бесплатна - ее цена зависит от стоимости билета и составляет от 11 до 19% его стоимости (автоматически добавляется к стоимости билета на поезд). Услуга подключается по вашему желанию в веб-версии Приват24.

Услуга "гарантированный возврат" предоставляется:

клиентам Приватбанка

резидентам

при оплате билета с карты

для билетов стоимостью более 100 грн

в случае оформления билетов в одном направлении

в случае оформления билетов без перевозочных документов (билет на животное, багаж).

Средства возвращаются на карту в течение трех рабочих дней.

При этом следует помнить, что в случае подключенной услуги вы получите 100% стоимости билета (учитывая комиссию Приватбанка), но 11-19% не вернется.