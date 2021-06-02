Как легко и выгодно через Приват24 сдать билет на поезд: пошаговая инструкция
Как известно, в Приват24 можно приобрести билеты на поезда Укрзализныци. Правда, комиссия за прием платежа составляет от 0 до 20 грн (в зависимости от стоимости билета и оформление канала).
Но как вернуть уже приобретенный билет? Что нужно знать перед тем, как сдать проездной документ - рассказываем в материале ниже.
Когда можно сдать билет и какую сумму вернут?
Если вы уже приобрели билет, но решили отказаться от поездки по личным причинам, то сдать его можно в разные сроки. И чем быстрее до отправления поезда, тем большую сумму стоимости билета вам вернут.
То есть, если вы сдадите билет:
- не менее чем за 24 часа до отправления поезда, то вам выплатят полную стоимость билета и плацкарты
- от 24 до 9 часов получите полную стоимость билета и 50% стоимости плацкарты
- меньше чем за 9 часов - выплатят полную стоимость билета, а стоимость плацкарты - нет
- после отправления поезда (но не более чем через час после его отправления) - УЗ выплатит вам 10% стоимости билета и плацкарты (возврат осуществляется только в кассе вокзала).
При этом, во всех случаях комиссионный сбор Укрзализныци за оформление билета и комиссия банка не возвращается.
Как вернуть билеты, приобретенные с карты?
Электронные билеты с QR-кодом, приобретенные у Приват24 на одного или более пассажиров, можно вернуть в "Архиве билетов".
При этом следует помнить, что кнопка "Вернуть билет" в Архиве появляется через 30 минут с момента оплаты билета и исчезает, если до отправления поезда осталось меньше чем 1 час.
Средства возвращаются на карточку, с которой были приобретены билеты, в течение двух банковских дней. "Почему не сразу?"- спросите вы?
"ПриватБанк вынужден ожидать поступления средств за возвращенные билеты, поскольку со стороны Укрзализныци процедура довольно длительная. В свою очередь ПриватБанк осуществляет зачисление насчет клиента в течение 1 дня после поступления средств в банк, независимо от выходных и праздников", — поясняют представители финансового учреждения.
Как возместить 100% стоимости билета?
Это возможно в случае, если вы при покупке ЖД билета дополнительно оформите услугу "гарантированный возврат". Правда, она не бесплатна - ее цена зависит от стоимости билета и составляет от 11 до 19% его стоимости (автоматически добавляется к стоимости билета на поезд). Услуга подключается по вашему желанию в веб-версии Приват24.
Услуга "гарантированный возврат" предоставляется:
- клиентам Приватбанка
- резидентам
- при оплате билета с карты
- для билетов стоимостью более 100 грн
- в случае оформления билетов в одном направлении
- в случае оформления билетов без перевозочных документов (билет на животное, багаж).
Средства возвращаются на карту в течение трех рабочих дней.
При этом следует помнить, что в случае подключенной услуги вы получите 100% стоимости билета (учитывая комиссию Приватбанка), но 11-19% не вернется.
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