Як легко і вигідно через Приват24 здати квиток на поїзд: покрокова інструкція

Як відомо, у Приват24 можна придбати квитки на поїзди Укрзалізниці. Щоправда, комісія за приймання платежу становить від 0 до 20 грн (в залежності від вартості квитка й каналу оформлення).

Але як повернути вже придбаний квиток? Що потрібно знати перед тим, як здати проїзний документ - розповідаємо у матеріалі нижче .

Коли можна здати квиток і яку суму повернуть?

Якщо ви вже придбали квиток, але вирішили відмовитися від поїздки з особистих причин, то здати його можна у різні строки. І чим швидше до відправлення потягу – тим більшу суму вартості квитка вам повернуть.

Тобто, якщо ви здасте квиток:

не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда, то вам виплатять повну вартість квитка та плацкарти

від 24 до 9 годин - отримаєте повну вартість квитка та 50% вартості плацкарти

менше ніж за 9 годин - виплатять повну вартість квитка, а вартість плацкарти - ні

після відправлення поїзда (але не більше ніж через годину після його відправлення) - УЗ виплатить вам 10% вартості квитка та плацкарти (повернення здійснюється лише в касі вокзалу).

При цьому, у всіх випадках комісійний збір Укрзалізниці за оформлення квитка та комісія банку не повертаються.

Як повернути квитки, придбані з картки?

Електронні квитки із QR-кодом, придбані у Приват24 на одного або більше пасажирів, можна повернути в "Архіві квитків".

При цьому слід пам'ятати, що кнопка "Повернути квиток" в Архіві з’являється через 30 хвилин з моменту оплати квитка та зникає, якщо до відправлення поїзда залишилося менше ніж 1 година.

Кошти повертаються на картку, з якої були придбані квитки, впродовж двох банківських днів. "Чому не відразу?" - спитаєте ви?

"ПриватБанк змушений очікувати надходження коштів за повернені квитки, оскільки з боку Укрзалізниці процедура доволі тривала. Своєю чергою ПриватБанк здійснює зарахування на рахунок клієнта впродовж 1 дня після надходження коштів до банку, незалежно від вихідних і свят", - пояснюють представники фінансової установи.

Як відшкодувати 100% вартості квитка?

Це можливо у разі, якщо ви при купівлі залізничного квитка додатково оформите послугу "Гарантоване повернення". Щоправда, вона не безкоштовна - її ціна залежить від вартості квитка і складає від 11 до 19% його вартості (автоматично додається до вартості квитка на поїзд). Послуга підключається за вашим бажанням у веб-версії Приват24.

Послуга "Гарантоване повернення" надається:

клієнтам ПриватБанку

резидентам

під час оплати квитка з картки

для квитків вартістю понад 100 грн

у разі оформлення квитків в одному напрямку

у разі оформлення квитків без перевізних документів (квиток на тварину, багаж).

Кошти повертаються на картку впродовж трьох робочих днів.

При цьому слід пам'ятати, що у разі підключеної послуги ви отримаєте 100% вартості квитка (враховуючи комісію ПриватБанку), але 11-19% не повернеться.