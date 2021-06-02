Як легко і вигідно через Приват24 здати квиток на поїзд: покрокова інструкція
Як відомо, у Приват24 можна придбати квитки на поїзди Укрзалізниці. Щоправда, комісія за приймання платежу становить від 0 до 20 грн (в залежності від вартості квитка й каналу оформлення).
Але як повернути вже придбаний квиток? Що потрібно знати перед тим, як здати проїзний документ - розповідаємо у матеріалі нижче.
Коли можна здати квиток і яку суму повернуть?
Якщо ви вже придбали квиток, але вирішили відмовитися від поїздки з особистих причин, то здати його можна у різні строки. І чим швидше до відправлення потягу – тим більшу суму вартості квитка вам повернуть.
Тобто, якщо ви здасте квиток:
- не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда, то вам виплатять повну вартість квитка та плацкарти
- від 24 до 9 годин - отримаєте повну вартість квитка та 50% вартості плацкарти
- менше ніж за 9 годин - виплатять повну вартість квитка, а вартість плацкарти - ні
- після відправлення поїзда (але не більше ніж через годину після його відправлення) - УЗ виплатить вам 10% вартості квитка та плацкарти (повернення здійснюється лише в касі вокзалу).
При цьому, у всіх випадках комісійний збір Укрзалізниці за оформлення квитка та комісія банку не повертаються.
Як повернути квитки, придбані з картки?
Електронні квитки із QR-кодом, придбані у Приват24 на одного або більше пасажирів, можна повернути в "Архіві квитків".
При цьому слід пам'ятати, що кнопка "Повернути квиток" в Архіві з’являється через 30 хвилин з моменту оплати квитка та зникає, якщо до відправлення поїзда залишилося менше ніж 1 година.
Кошти повертаються на картку, з якої були придбані квитки, впродовж двох банківських днів. "Чому не відразу?" - спитаєте ви?
"ПриватБанк змушений очікувати надходження коштів за повернені квитки, оскільки з боку Укрзалізниці процедура доволі тривала. Своєю чергою ПриватБанк здійснює зарахування на рахунок клієнта впродовж 1 дня після надходження коштів до банку, незалежно від вихідних і свят", - пояснюють представники фінансової установи.
Як відшкодувати 100% вартості квитка?
Це можливо у разі, якщо ви при купівлі залізничного квитка додатково оформите послугу "Гарантоване повернення". Щоправда, вона не безкоштовна - її ціна залежить від вартості квитка і складає від 11 до 19% його вартості (автоматично додається до вартості квитка на поїзд). Послуга підключається за вашим бажанням у веб-версії Приват24.
Послуга "Гарантоване повернення" надається:
- клієнтам ПриватБанку
- резидентам
- під час оплати квитка з картки
- для квитків вартістю понад 100 грн
- у разі оформлення квитків в одному напрямку
- у разі оформлення квитків без перевізних документів (квиток на тварину, багаж).
Кошти повертаються на картку впродовж трьох робочих днів.
При цьому слід пам'ятати, що у разі підключеної послуги ви отримаєте 100% вартості квитка (враховуючи комісію ПриватБанку), але 11-19% не повернеться.
Раніше ми писали, що Приват 24 отримав нову функцію, яку довго чекали українці.
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