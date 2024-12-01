Легко та швидко. Як прокинутися вранці без стресу для організму

Прокинутись зранку буває дуже важко, а для багатьох це стає справжнім випробуванням. Експерт назвав поради, які допоможуть взимку прокинутись легко та без стресу для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Експерт зі сну Рекс Ісап розповів, коли справа доходить до пробудження в темні зимові місяці, то все залежить від циркадного ритму - це внутрішній біологічний годинник, на який сильно впливає світло.
Раніше ми повідомляли, що потрібно їсти зранку, щоб продовжити життя.
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