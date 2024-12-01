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Легко та швидко. Як прокинутися вранці без стресу для організму

Як швидко та легко прокинутися зранку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Прокинутись зранку буває дуже важко, а для багатьох це стає справжнім випробуванням. Експерт назвав поради, які допоможуть взимку прокинутись легко та без стресу для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Як швидко прокидатись вранці

Експерт зі сну Рекс Ісап розповів, коли справа доходить до пробудження в темні зимові місяці, то все залежить від циркадного ритму - це внутрішній біологічний годинник, на який сильно впливає світло.

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