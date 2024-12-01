Легко и быстро. Как проснуться утром без стресса для организма

Проснуться утром бывает очень тяжело, а для многих это становится настоящим испытанием. Эксперт назвал советы, которые помогут зимой проснутся легко и без стресса для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Эксперт из сна Рекс Исап рассказал, когда дело доходит до пробуждения в темные зимние месяцы, то все зависит от циркадного ритма - это внутренние биологические часы, на которые сильно влияет свет.
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