RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Легко и быстро. Как проснуться утром без стресса для организма

Как быстро и легко проснуться с утра (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Проснуться утром бывает очень тяжело, а для многих это становится настоящим испытанием. Эксперт назвал советы, которые помогут зимой проснутся легко и без стресса для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Как быстро просыпаться утром

Эксперт из сна Рекс Исап рассказал, когда дело доходит до пробуждения в темные зимние месяцы, то все зависит от циркадного ритма - это внутренние биологические часы, на которые сильно влияет свет.

Поставьте будильник в конце комнаты

Читайте РБК-Украина в Google News
СновиденияЗдоровье