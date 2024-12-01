Легко и быстро. Как проснуться утром без стресса для организма
Проснуться утром бывает очень тяжело, а для многих это становится настоящим испытанием. Эксперт назвал советы, которые помогут зимой проснутся легко и без стресса для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Как быстро просыпаться утром
Эксперт из сна Рекс Исап рассказал, когда дело доходит до пробуждения в темные зимние месяцы, то все зависит от циркадного ритма - это внутренние биологические часы, на которые сильно влияет свет.
"Когда мы просыпаемся в очередное темное и пасмурное утро, тело продолжает производить мелатонин - гормон, заставляющий чувствовать сонливость. Поэтому неудивительно, что многим из нас трудно встать с постели, когда на улице темно", - отметил эксперт.
Чтобы противостоять этому, следует придерживаться нескольких советов.
Один из самых простых способов, который вы можете сделать - это "будильник на рассвете". Будильники с восходом солнца постепенно увеличивают освещенность в вашей комнате, имитируя естественный восход и помогая регулировать циркадный ритм.
Исследования показывают, что влияние яркого света по утрам повышает выработку серотонина, что улучшает настроение и бодрость, одновременно снижая уровень мелатонина.
Мелодия будильника
Более мягкие звуки могут уменьшить инерцию сна и создать приятное ощущение во время пробуждения.
Можно установить на будильник звуки природы или тихую музыку, которые помогут проснуться, а не напугают вас.
"Подумайте об использовании будильника, который имеет постепенное увеличение громкости вместо резкого звука, поскольку это также может сделать пробуждение менее напряженным", - добавил эксперт по сну.
Поставьте будильник в конце комнаты
Также можно поставить будильник в конце комнаты, чтобы заставить себя встать с кровати и выключить его.
Это может помочь избавиться от привычки дремать. Когда вам нужно встать и подвигаться, это помогает телу сигнализировать, что пора просыпаться.
Также желательно держаться подальше от любого кофеина в течение первых 90 минут после пробуждения.
"Ожидая, чтобы выпить кофе, вы позволяете своему телу естественным образом проснуться полнее, прежде чем пить кофеин", - объяснил специалист.
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