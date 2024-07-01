Легко, смачно і незвично: рецепт перевернутого м'ясного пирога на пательні

Хоча м'ясним пирогом навряд кого здивуєш, приготування на пательні робить смаку цього пирога абсолютно інакшим, а сам процес приготування - легшим. Таку смачну страву можна готувати як закуску або ж подавати з салатами чи овочами.
Про те, як готувати пиріг з м'ясом на пательні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Апетитна Мелодія".
Для приготування цього перевернутого пирога на пательні, потрібні такі інгредієнти:
Фарш для цього пирога можна обрати будь-який - курячий, яловичий чи свинину - відповідно до своїх вподобань. Так само можна зробити фарш самостійно або ж придбати вже готовий.
Промийте зелень, розкладіть її на паперовому рушнику чи серветках, щоб прибрати зайву вологу. Очистьте цибулю, наріжте її маленькими кубиками - навіть якщо робите фарш самостійно.
В цьому рецепті цибуля є окремим інгредієнтом, її текстура та смак мають відчуватися - чого складніше досягти, якщо подрібнити її з м'ясом у фарш.
Розігрійте в глибокій пательні олію та злегка присмажте цибулю - до розм'якшення. Потім перекладіть фарш до пательні і смажте його до світло-коричневого кольору, розбиваючи ложкою грудочки.
Готова начинка для м'ясного пирога (скриншот / Апетитна Мелодія)
Додайте до свого смаку сіль, перець та інші спеції, ретельно перемішайте і продовжте тушкувати. В цей час приготуйте тісто.
Розбийте в миску з кефіром яйця та злегка збийте інгредієнти до однорідної консистенції. Після цього додайте розпушувач - і ще раз ретельно перемішайте.
Поступово додайте борошно, кожного разу перемішуючи тісто. Готове тісто має бути досить густим, проте залишатися рідиною.
Готове тісто для перевернутого м'ясного пирога (скриншот / Апетитна Мелодія)
Обережно вилийте тісто на фарш, розподіливши його рівномірно поверх начинки. Накрийте пательню кришкою і готуйте пиріг протягом 20 хвилин, на невеликому вогні. В цей час натріть сир, помийте та подрібніть зелень.
Після цього зніміть кришку, накрийте пательню пергаментом, а потім - тарілкою. Притримуючи тарілку, переверніть пательню - щоб пиріг опинився на тарілці.
Тримаючи пергамент, обережно перемістіть пиріг до пательні, залишивши під ним папір. Начинка повинна бути зверху. Присипте пиріг сиром та зеленню, накрийте пательню кришкою і готуйте протягом 5 хвилин, щоб сир розплавився.
Після цього обережно дістаньте пиріг, розріжте на шматочки і - і можна пригощатися.
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