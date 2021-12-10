UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как легко и просто отмыть кухонную плиту от жира и нагара: самые экономные способы

Автор: Анна Шиканова

Отмыть кухонную плиту от жира – задание довольно сложное. Многие люди придумывают свои универсальные способы – моют плиту после каждого приготовления пищи или застилают поверхность фольгой.

Однако есть очень простые и экономные средства для удаления жира и нагара с кухонной плиты. Об этом пишет Glavred.

Способ 1. Без дорогих средств

Используйте подручные средства – соду и воду. Насыпьте в миску полстакана обычной пищевой соды и разбавьте ее водой.

Смесь нанесите на загрязненную поверхность и оставьте на 5-10 минут. Уделите внимания больше местам вокруг конфорок. Потом хорошо протрите плиту.

Способ 2. Удаляем засохшую грязь

Если грязь уже сильно въелась в поверхность, то раствор из соды оставьте на более долгий период – 20-25 минут.

Если понадобится – повторите процедуру еще раз. Даже самый твердый и старый нагар обычно поддается.

Способ 3. Сода с уксусом

Вам понадобится обычный столовый уксус 6% или 9%. Разбрызгайте его аккуратно по поверхности.

Распределите жидкость губкой по всей поверхности, особое внимание уделяйте зонам с сильным загрязнением.

Потом подсыпайте столовую соду. Она должна вступить в реакцию с уксусом и появится пена.

Когда реакция закончится, подождите несколько минут. Потом тщательно протрите плиту влажной губкой – жир и нагар легко отойдут.

Этот способ отлично подходит для чугунной, газовой и электрической плиты.

Способ 4. Очищаем решетки на плите

Налейте в воду кастрюлю и нагрейте. Емкость должна быть большая, чтобы пруты в нее поместились, а вода их полностью накрыла.

Кипяток размягчит жировой налет и избавиться от него будет намного проще. Потрите пруты немного скребком.

Если загрязнения не очень сильные, то губкой можно будет завершить очищение.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро очистить автомобиль от льда и инея.

А также рассказывали о том, как легко и быстро очистить микроволновую печь.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухнялайфхак