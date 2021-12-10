Как легко и просто отмыть кухонную плиту от жира и нагара: самые экономные способы

Способ 1. Без дорогих средств

Используйте подручные средства – соду и воду. Насыпьте в миску полстакана обычной пищевой соды и разбавьте ее водой.

Смесь нанесите на загрязненную поверхность и оставьте на 5-10 минут. Уделите внимания больше местам вокруг конфорок. Потом хорошо протрите плиту.

Способ 2. Удаляем засохшую грязь

Если грязь уже сильно въелась в поверхность, то раствор из соды оставьте на более долгий период – 20-25 минут.

Если понадобится – повторите процедуру еще раз. Даже самый твердый и старый нагар обычно поддается.

Способ 3. Сода с уксусом

Вам понадобится обычный столовый уксус 6% или 9%. Разбрызгайте его аккуратно по поверхности.

Распределите жидкость губкой по всей поверхности, особое внимание уделяйте зонам с сильным загрязнением.

Потом подсыпайте столовую соду. Она должна вступить в реакцию с уксусом и появится пена.

Когда реакция закончится, подождите несколько минут. Потом тщательно протрите плиту влажной губкой – жир и нагар легко отойдут.

Этот способ отлично подходит для чугунной, газовой и электрической плиты.

Способ 4. Очищаем решетки на плите

Налейте в воду кастрюлю и нагрейте. Емкость должна быть большая, чтобы пруты в нее поместились, а вода их полностью накрыла.

Кипяток размягчит жировой налет и избавиться от него будет намного проще. Потрите пруты немного скребком.

Если загрязнения не очень сильные, то губкой можно будет завершить очищение.