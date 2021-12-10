Як легко і просто відмити кухонну плиту від жиру і нагару: найекономніші способи

Відмити кухонну плиту від жиру – завдання досить складне. Багато людей придумують свої універсальні способи - миють плиту після кожного приготування їжі або застеляють поверхню фольгою.
Однак є дуже прості та економні засоби для видалення жиру і нагару з кухонної плити. Про це пише Glavred.
Використовуйте підручні засоби - соду і воду. Насипте в миску пів склянки звичайної харчової соди та розбавте її водою.
Суміш нанесіть на забруднену поверхню і залиште на 5-10 хвилин. Приділіть уваги більше місцям навколо конфорок. Потім добре протріть плиту.
Якщо бруд вже сильно в'ївся в поверхню, то розчин з соди залиште на довший період – 20-25 хвилин.
Якщо знадобиться - повторіть процедуру ще раз. Навіть найтвердіший і старий нагар зазвичай піддається.
Вам знадобиться звичайний столовий оцет 6% або 9%. Розбризкуйте його акуратно по поверхні.
Розподіліть рідину губкою по всій поверхні, особливу увагу приділяйте зонам з сильним забрудненням.
Потім підсипайте столову соду. Вона повинна вступити в реакцію з оцтом і з'явиться піна.
Коли реакція закінчиться, почекайте кілька хвилин. Потім ретельно протріть плиту вологою губкою - жир і нагар легко відійдуть.
Цей спосіб відмінно підходить для чавунної, газової та електричної плити.
Налийте у воду каструлю і нагрійте. Місткість повинна бути велика, щоб прути в неї помістилися, а вода їх повністю накрила.
Окріп розм'якшить жировий наліт і позбутися від нього буде набагато простіше. Потріть прути трохи скребком.
Якщо забруднення не дуже сильні, то губкою можна буде завершити очищення.
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