Как легко отчистить ржавчину на ножах: быстрые и экономные способы

Так, эти 5 способов чистки ржавчины помогут, чтобы ваши ножи были как новые.

Белый уксус

Ножи окуните в миску с уксусом и оставьте на ночь. После того как приборы хорошо промокнут, вытащите их из уксуса и почистите проволочной щеткой.

Если ржавчина останется, то процесс повторите. После вытащите их и очистите водой с мылом.

Пищевая сода

Нужно смешать воду и пищевую соду в густую пасту и нанести на ножи, убедившись, что ржавые следы хорошо покрыты. Пасту оставьте примерно на 1 час. Возьмите проволочную щетку, чтобы хорошо все отчистить. После этого вымойте и высушите.

Лимон и соль

Так, ржавые участки посыпьте солью и выжмите лимонный сок на слой соли. Оставьте смесь соли и лимона настояться примерно на 2 часа. Потрите нож лимонной цедрой. Смойте лимон, соль и остатки ржавчины, тщательно высушите.

Соленый картофель

Как известно, картофель содержит щавелевую кислоту, которая есть в чистящих средствах.

В частности, разрежьте картофель пополам, покройте срез мылом и посыпьте солью или пищевой содой. Натрите нож картофелем, помойте и высушите.

Лимонная кислота

Лимонная кислота прекрасно очищает от ржавчины. Добавьте три столовые ложки лимонной кислоты в миску с горячей водой и окуните ржавый металл на ночь. А уже на следующий день отчистьте растворенную ржавчину.

Чтобы предотвратить ржавчину, храните металлические предметы в сухом месте с низкой влажностью.