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Як легко відчистити іржу на ножах: швидкі та економні способи

Автор: Тетяна Самарук

В арсеналі кожної господині є ніж, яким користуються не дуже часто. Проте за ножами потрібно ретельно стежити, щоб не допустити появи іржі на лезі, адже це псує не тільки зовнішній вигляд, але і знижує гостроту леза

Про це пише AD It Yourself.

Так, ці 5 способів чищення іржі допоможуть, аби ваші ножі були як нові.

Білий оцет

Ножі занурте у миску з оцтом та залиште на ніч. Після того, як прибори добре промокнуть, витягніть їх з оцту і почистьте дротяною щіткою.

Якщо іржа залишиться, то процес повторіть. Після витягніть їх і почистьте водою з милом.

Харчова сода

Потрібно змішати воду і харчову соду в густу пасту та нанести на ножі, переконавшись, що іржаві сліди добре покриті. Пасту залишіть приблизно на 1 годину. Візьміть дротяну щітку, щоб добре все відчистити. Після цього помийте та висушіть.

Лимон і сіль

Так, іржаві ділянки посипте сіллю та вичавіть лимонний сік на шар солі. Залиште суміш солі та лимона настоятися приблизно на 2 години. Потріть ніж лимонною цедрою. Змийте лимон, сіль та залишки іржі, ретельно висушіть.

Солона картопля

Як відомо, картопля містить щавлеву кислоту, яка є у засобах для чищення.

Зокрема, розріжте картоплю навпіл, покрийте зріз милом і посипте сіллю або харчовою содою. Натріть ніж картоплею, помийте та висушіть.

Лимонна кислота

Лимонна кислота чудово очищає від іржі. Додайте три столові ложки лимонної кислоти в миску з гарячою водою і занурте іржавий метал на ніч. А вже наступного дня відчистьте розчинену іржу.

Зазначимо, для запобігання іржі, зберігайте металеві предмети у сухому місці з низькою вологістю.

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