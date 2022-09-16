Как легко и быстро очистить подошву утюга: понадобятся простые средства

В утюгах через некоторое время после использования скапливается накипь и на одежде могут появляться пятна. Также если гладить ткань в неподходящем температурном режиме, скорее всего она оплавится и прилипнет к подошве прибора. Поэтому стоит разобраться, как очистить утюг.
Об этом пишет SantePlus.
Даже если вы регулярно ухаживаете за утюгом, часто из-за невнимательности могут возникнуть неприятные ситуации. Чтобы спасти прибор, понадобится специальная чистка.
Керамические утюги долговечнее, но иногда и они пригорают к тканям. Когда вы хотите удалить подпалины и надоедливый грязь, главное - быть осторожным, чтобы не повредить подошву.
В частности, для этого нужно взять пищевую соду. Чтобы использовать такой способ, нужно:
Тефлоновое покрытие на подошве является самым стойким материалом для чистки. Потому что он очень хрупкий и легко может поцарапаться. Необходимо действовать очень осторожно и деликатно.
Поэтому использовать соль или соду для такой очистки категорически запрещено. Необходимо с помощью белого уксуса удалить всю грязь на подошве утюга.
Необходимо следовать следующей инструкции:
Одним из самых популярных способов очистки пригорелого утюга со стальной подошвой является применение поваренной соли. Действительно, если подошва шелушится, грязная и обгорелая, соль подойдет.
Способ очень простой:
Ранее мы сообщали о способах, какие помогут вывести пятна от утюга с одежды.
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