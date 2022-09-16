Як легко та швидко очистити підошву праски: знадобляться прості засоби

У прасках через деякий час після використання накопичується накип і на одягу можуть з'являтися плями. Також якщо прасувати тканину в невідповідному температурному режимі, скоріше за все вона оплавиться і прилипне до підошви приладу. Тому варто розібратися, як очистити праску.
Про це пише SantePlus.
Навіть якщо ви регулярно доглядаєте за праскою, часто через неуважність можуть виникнути неприємні ситуації. Щоб врятувати прилад, знадобиться спеціальна чистка.
Керамічні праски довговічніші, але іноді й вони пригорають до тканин. Коли ви хочете видалити підпалини та надокучливий бруд, головне - бути обережним, щоб не пошкодити підошву.
Зокрема, для цього потрібно взяти харчову соду. Щоб використати такий спосіб, потрібно:
Тефлонове покриття на підошві є найстійкішим матеріалом для чищення. Тому що він дуже крихкий і легко може подряпатись. Необхідно діяти дуже обережно і делікатно.
Тому використовувати сіль або соду для такого очищення категорично заборонено. Необхідно за допомогою білого оцету видалити весь бруд на підошві праски.
Необхідно дотримуватись такої інструкції:
Одним з найпопулярніших способів очищення пригорілої праски зі сталевою підошвою є застосування кухонної солі. Дійсно, якщо підошва лущиться, брудна і обгоріла, сіль підійде.
Спосіб дуже простий:
Раніше ми повідомляли про способи, які допоможуть вивести плями від праски з одягу.
Також ми писали, як легко видалити твердий віск з будь-яких речей.