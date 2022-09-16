Як легко та швидко очистити підошву праски: знадобляться прості засоби

Навіть якщо ви регулярно доглядаєте за праскою, часто через неуважність можуть виникнути неприємні ситуації. Щоб врятувати прилад, знадобиться спеціальна чистка.

Як очистити праску з керамічним покриттям

Керамічні праски довговічніші, але іноді й вони пригорають до тканин. Коли ви хочете видалити підпалини та надокучливий бруд, головне - бути обережним, щоб не пошкодити підошву.

Зокрема, для цього потрібно взяти харчову соду. Щоб використати такий спосіб, потрібно:

Розчинити кілька столових ложок харчової соди у воді;

Нагріти праску, після чого від'єднати її він електромережі;

Зачекати, поки вона трохи охолоне, перш ніж акуратно наносити пасту з харчової соди;

Залишити пасту на 5 хвилин;

Після цього витріть весь бруд паперовим рушником.

Що робити з тефлоновою праскою

Тефлонове покриття на підошві є найстійкішим матеріалом для чищення. Тому що він дуже крихкий і легко може подряпатись. Необхідно діяти дуже обережно і делікатно.

Тому використовувати сіль або соду для такого очищення категорично заборонено. Необхідно за допомогою білого оцету видалити весь бруд на підошві праски.

Необхідно дотримуватись такої інструкції:

Нанести білий оцет на м’яку або бавовняну тканину;

Далі акуратно відтерти пригорілу тканину;

Після цього протерти праску вологою тканиною.

Праска зі сталевою підошвою

Одним з найпопулярніших способів очищення пригорілої праски зі сталевою підошвою є застосування кухонної солі. Дійсно, якщо підошва лущиться, брудна і обгоріла, сіль підійде.

Спосіб дуже простий: