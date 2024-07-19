Легкий зеленый суп со щавелем: простой рецепт летнего блюда

Вариантов приготовления супов в украинской кухне существует достаточно много, как и их самой известной разновидности - борщей. Этот холодный суп со щавелем питателен и одновременно легок, и, кроме этого, прекрасно охлаждает в летнюю жару.

О том, как готовить холодный суп со щавелем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Что нужно для холодного супа со щавелем

Для приготовления этого холодного зеленого супа требуются следующие продукты:

вода - 2 л;

мясо - 400 г;

щавель (или шпинат) - 250 г;

картофель - 500 г;

лук - 120 г;

морковь - 120 г;

яйца - 4 шт.;

сметана (жирность 15%) - 300 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

растительное масло - для жарки.

Как готовить холодный суп со щавелем

Мясо для этого супа можно брать в соответствии со своим вкусом. Впрочем, лучше не выбирать куриное филе - оно будет слишком сухим. Выбранное мясо нужно промыть и нарезать на небольшие кубики.

Помойте картофель, морковь и щавель. Очистьте картофель и снимите кожуру с моркови. Картошку нужно нарезать на кубики, такого же размера, как мясо. Морковь можно нарезать на маленькие кубики или натереть на большой терке.

Подождите, пока из щавеля или шпината стечет лишняя жидкость. После этого слегка измельчите его ножом. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики.

В глубокую кастрюлю налейте воду, бросьте мясо с картофелем. Добавьте соль по своему вкусу и варите мясо и картофель до готовности.

В это время отварите яйца вкрутую. Также на сковороде с растительным маслом поджарьте лук до размягчения, в течение примерно 3 минут. После этого добавьте морковь, перемешайте ингредиенты зажарки - и жарьте все еще в течение 5 минут.

Затем добавьте к ингредиентам на сковороду щавель или шпинат. Готовьте зажарку еще в течение 5 минут, иногда помешивая. Тогда влейте в сковороду сметану, также подсолите и поперчите по необходимости. Протушите зажарку в течение 3 минут.

В это время очистьте яйца, нарежьте их на кубики. Добавьте зажарку и нарезанные яйца в готовый картофель и мясо, перемешайте ингредиенты и проварите зеленый суп со щавелем еще несколько минут.

После этого еще теплое блюдо можно разливать по тарелкам, по желанию украсив зеленью. Или же можно поместить кастрюлю с супом в большую посуду с холодной водой - для охлаждения блюда - и есть после этого.