Легкий способ приготовления ванильного сахара дома: пошаговая инструкция

В большинстве десертов ванильный сахар является обязательным ингредиентом. У магазинного не всегда хорошие составляющие. Поэтому, чтобы ваши дети и семья смаковали только полезными десертами, предлагаем приготовить ванильный сахар дома.
Так, приготовить ванильный сахар дома не сложно, пишет kuchniamagdy.
В частности, для приготовления понадобится ингредиенты:
Способ приготовления:
Как известно, ванильный сахар содержит больше калорий и простых углеводов. Употреблять его нужно ограниченно, учитывая возможные противопоказания. Польза продукта содержится в частицах ванили.
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