Легкий спосіб приготування ванільного цукру вдома: покрокова інструкція

У більшості десертів ванільний цукор є обов’язковим інгредієнтом. У магазинного не завжди хороші складники. Тому, аби ваші діти та сім'я смакували тільки корисними десертами, пропонуємо приготувати ванільний цукор вдома.
Так, приготувати ванільний цукор вдома не складно, пише kuchniamagdy.
Зокрема, для приготування знадобиться інгредієнти:
Спосіб приготування:
Як відомо, ванільний цукор містить більше калорій і простих вуглеводів. Вживати його необхідно обмежено, з огляду на можливі протипоказання. Користь продукту міститься в частинках ванілі.
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