Легкий спосіб приготування ванільного цукру вдома: покрокова інструкція

У більшості десертів ванільний цукор є обов’язковим інгредієнтом. У магазинного не завжди хороші складники. Тому, аби ваші діти та сім'я смакували тільки корисними десертами, пропонуємо приготувати ванільний цукор вдома.

Так, приготувати ванільний цукор вдома не складно, пише kuchniamagdy .

Як відомо, ванільний цукор містить більше калорій і простих вуглеводів. Вживати його необхідно обмежено, з огляду на можливі протипоказання. Користь продукту міститься в частинках ванілі.

Раніше ми повідомляли, що медики назвали копійчану спецію, яка може на 30% знизити рівень цукру.

Також ми писали, що ця дешева приправа знижує ризик хвороб серця.