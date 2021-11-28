Легкий способ приготовления ванильного сахара дома: пошаговая инструкция
В большинстве десертов ванильный сахар является обязательным ингредиентом. У магазинного не всегда хорошие составляющие. Поэтому, чтобы ваши дети и семья смаковали только полезными десертами, предлагаем приготовить ванильный сахар дома.
Так, приготовить ванильный сахар дома не сложно, пишет kuchniamagdy.
В частности, для приготовления понадобится ингредиенты:
- 1 банка с крышкой;
- 200 граммов мелкого сахара;
- 1 стручок ванили.
Способ приготовления:
- Сахар насыпьте в банку;
- Далее разрежьте стручок ванили вдоль острым ножом и вытяните семена ванили;
- Стручок ванили разрежьте на несколько части;
- В банку с сахаром всыпьте ванильные бобы и кусочки тростники;
- Затем закройте банку и встряхните;
- Оставьте банку на две недели. Однако, важно каждый день встряхивать банку, смешивая сахар с ванилином. Таким образом, сахар не слипается и впитает аромат ванили.
Как дома приготовить ванильный сахар (kuchniamagdy)
Как известно, ванильный сахар содержит больше калорий и простых углеводов. Употреблять его нужно ограниченно, учитывая возможные противопоказания. Польза продукта содержится в частицах ванили.
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