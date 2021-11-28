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Легкий способ приготовления ванильного сахара дома: пошаговая инструкция

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Воскресенье 28 ноября 2021 07:19
Легкий способ приготовления ванильного сахара дома: пошаговая инструкция Как приготовить ванильный сахар дома (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В большинстве десертов ванильный сахар является обязательным ингредиентом. У магазинного не всегда хорошие составляющие. Поэтому, чтобы ваши дети и семья смаковали только полезными десертами, предлагаем приготовить ванильный сахар дома.

Так, приготовить ванильный сахар дома не сложно, пишет kuchniamagdy.

В частности, для приготовления понадобится ингредиенты:

  • 1 банка с крышкой;
  • 200 граммов мелкого сахара;
  • 1 стручок ванили.

Способ приготовления:

  • Сахар насыпьте в банку;
  • Далее разрежьте стручок ванили вдоль острым ножом и вытяните семена ванили;
  • Стручок ванили разрежьте на несколько части;
  • В банку с сахаром всыпьте ванильные бобы и кусочки тростники;
  • Затем закройте банку и встряхните;
  • Оставьте банку на две недели. Однако, важно каждый день встряхивать банку, смешивая сахар с ванилином. Таким образом, сахар не слипается и впитает аромат ванили.

Легкий способ приготовления ванильного сахара дома: пошаговая инструкцияКак дома приготовить ванильный сахар (kuchniamagdy)

Как известно, ванильный сахар содержит больше калорий и простых углеводов. Употреблять его нужно ограниченно, учитывая возможные противопоказания. Польза продукта содержится в частицах ванили.

Ранее мы сообщали, что медики назвали копеечную специю, которая может на 30% снизить уровень сахара.

Также мы писали, что эта дешевая приправа снижает риск болезней сердца.

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