Легкий спосіб приготування ванільного цукру вдома: покрокова інструкція
У більшості десертів ванільний цукор є обов’язковим інгредієнтом. У магазинного не завжди хороші складники. Тому, аби ваші діти та сім'я смакували тільки корисними десертами, пропонуємо приготувати ванільний цукор вдома.
Так, приготувати ванільний цукор вдома не складно, пише kuchniamagdy.
Зокрема, для приготування знадобиться інгредієнти:
- 1 банка з кришкою;
- 200 грамів дрібного цукру;
- 1 стручок ванілі.
Спосіб приготування:
- Цукор насипте в банку;
- Далі розріжте стручок ванілі вздовж гострим ножем і витягніть насіння ванілі;
- Стручок ванілі розріжте на кілька частини;
- В банку з цукром всипте ванільні боби та шматочки тростини;
- Потім закрийте банку і потрусіть;
- Залиште банку на два тижні. Однак, важливо кожного дня струшувати банку, змішуючи цукор з ваніліном. Таким чином, цукор не злипається і вбере аромат ванілі.
Як вдома приготувати ванільний цукор (kuchniamagdy)
Як відомо, ванільний цукор містить більше калорій і простих вуглеводів. Вживати його необхідно обмежено, з огляду на можливі протипоказання. Користь продукту міститься в частинках ванілі.
Раніше ми повідомляли, що медики назвали копійчану спецію, яка може на 30% знизити рівень цукру.
Також ми писали, що ця дешева приправа знижує ризик хвороб серця.