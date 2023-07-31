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Легкий рецепт томатного соусу, після якого ви навічно відмовитеся від кетчупу

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Понеділок 31 липня 2023 12:31
Легкий рецепт томатного соусу, після якого ви навічно відмовитеся від кетчупу Фото: Як приготувати томатний соус (Telegram/Домашня консервація)
Автор: Людмила Жукова

В Україні настає сезон томатів. З них можна приготувати смачний томатний соус, після якого навряд чи захочете купувати кетчуп з магазину.

У Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія" поділилися найпростішим рецептом соусу із помідорів.

Вам знадобляться

  • Πомідори - 450 г
  • Πерець болгарський - 250 г
  • Часник - 4 зубчики
  • Олія соняшникова - 50 мл
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Цукор - 2 ст. л. (за смаком)
  • Сіль - 1,5 ч. л. (за смаком)
  • Πерець - за смаком

Покроковий рецепт приготування соусу

Обсмажте до золотистого кольору цибулю та перець. Зніміть обережно шкіру з помідорів, потріть їх на тертці. Поставте натерті помідори на маленький вогонь, тому що їх потрібно уварити. Болгарський перець та цибулю подрібніть у блендері. Додайте отриману масу до помідорів. Потім посоліть, додайте цукор та перець.

Варіть суміш на маленькому вогні приблизно 30 хвилин після закипання.
Додайте подрібнений часник, за потреби можна додати ще солі чи цукор. Смажте ще 10 хвилин.

Потім розлийте все у попередньо простерилізовані банки.

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