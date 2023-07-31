ua en ru
Пн, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Легкий рецепт томатного соуса, после которого вы навечно откажетесь от кетчупа

Новина українською →
Понедельник 31 июля 2023 12:31
Легкий рецепт томатного соуса, после которого вы навечно откажетесь от кетчупа Фото: Как приготовить томатный соус (Telegram/Домашня консервація)
Автор: Людмила Жукова

В Украине наступает сезон томатов. Из них вы можете приготовить вкуснейший томатный соус, после которого вряд ли захотите покупать кетчуп из магазина.

В Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія" поделились простейшим рецептом соуса из помидоров.

Вам понадобятся

  • Πомидоры - 450 г
  • Πерец болгарский - 250 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Масло подсолнечное - 50 мл
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Сахар – 2 ст ложки (по вкусу)
  • Соль – 1,5 ч. ложки (по вкусу)
  • Πерец – по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления соуса

Обжарьте до золотистого цвета лук и перец. Снимите аккуратно кожу с помидоров, потрите их на терке. Поставьте натертые помидоры на маленький огонь, потому что их нужно уварить. Болгарский перец и лук измельчите в блендере. Добавьте полученную массу к помидорам. Затем посолите, добавьте сахар и перец.

Варите смесь на маленьком огне примерно 30 минут после закипания.
Добавьте измельченный чеснок, при необходимости можно добавить еще соли или сахар. Жарьте еще 10 минут.

Потом разлейте все в предварительно простерилизованные банки.

Ранее мы делились рецептом вкусного салата, который приготовить на зиму совсем не сложно.

Также узнайте, как приготовить невероятно вкусные кабачки в духовке.

Читайте РБК-Украина в Google News
соус рецепт рік томати