Легкий рецепт томатного соуса, после которого вы навечно откажетесь от кетчупа
В Украине наступает сезон томатов. Из них вы можете приготовить вкуснейший томатный соус, после которого вряд ли захотите покупать кетчуп из магазина.
В Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія" поделились простейшим рецептом соуса из помидоров.
Вам понадобятся
- Πомидоры - 450 г
- Πерец болгарский - 250 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Масло подсолнечное - 50 мл
- Лук репчатый – 1 шт
- Сахар – 2 ст ложки (по вкусу)
- Соль – 1,5 ч. ложки (по вкусу)
- Πерец – по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления соуса
Обжарьте до золотистого цвета лук и перец. Снимите аккуратно кожу с помидоров, потрите их на терке. Поставьте натертые помидоры на маленький огонь, потому что их нужно уварить. Болгарский перец и лук измельчите в блендере. Добавьте полученную массу к помидорам. Затем посолите, добавьте сахар и перец.
Варите смесь на маленьком огне примерно 30 минут после закипания.
Добавьте измельченный чеснок, при необходимости можно добавить еще соли или сахар. Жарьте еще 10 минут.
Потом разлейте все в предварительно простерилизованные банки.
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