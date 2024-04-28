Легкий пиріг з грушею і камамбером: рецепт неймовірно смачної випічки

Цю ароматну випічку надзвичайно просто готувати - адже не потрібно окремо замішувати тісто, використовується готове листкове чи філо, які можна придбати ледь не в кожному магазині. А поєднання груші з камамбером, хоча й видається незвичним, неодмінно припаде вам до смаку.
Про те, як готувати пиріг з камамбером і грушею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарну Instagram-сторінку anny.cooking.
Для того, щоб приготувати цю неймовірно смачну випічку, потрібні такі інгредієнти:
Застеліть форму для випічки пергаментом і викладіть тісто - складіть кожен лист "гармошкою" по довшій стороні і заповніть складеними листами формочку. Висота такої "гармошки" має бути 3,5-4 см. Кількість листів тіста залежить від розміру форми.
Наріжте камамбер на тонкі скибочки, приблизно 0,5 см завтовшки. Груші помийте, розріжте навпіл і видаліть зернятка. Після цього наріжте фрукти впоперек тонкими скибочками, такої ж товщини, як і сир.
Викладіть шматочки груші і сиру між листами тіста. Після цього приготуйте "заливку" для змащення тіста - в миску розбийте яйця, додайте молоко і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Розтопіть вершкове масло, змастіть їм тісто і вилийте "заливку".
Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте пиріг 30 хвилин, до золотистої скоринки тіста. Готовий пиріг полийте медом і, за бажанням, прикрасьте горішками. Після цього зачекайте, доки випічка трохи охолоне - і можна пригощатися.
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