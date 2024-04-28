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Легкий пиріг з грушею і камамбером: рецепт неймовірно смачної випічки

Як готувати пиріг з грушею і камамбером (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Цю ароматну випічку надзвичайно просто готувати - адже не потрібно окремо замішувати тісто, використовується готове листкове чи філо, які можна придбати ледь не в кожному магазині. А поєднання груші з камамбером, хоча й видається незвичним, неодмінно припаде вам до смаку.

Про те, як готувати пиріг з камамбером і грушею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарну Instagram-сторінку anny.cooking.

Що потрібно для пирога з грушею і камамбером

Для того, щоб приготувати цю неймовірно смачну випічку, потрібні такі інгредієнти:

  • Тісто філо або листкове - 1/2 упаковки
  • Груша - 2 шт.
  • Камамбер - 125-150 г (1 шт.)
  • Яйця - 2 шт.
  • Молоко - 150 мл
  • Вершкове масло - 30 г
  • Мед - 4-5 ст. л.
  • Горішки - до смаку
  • Форма для випічки 30х35 см

Як готувати пиріг з грушею і камамбером

Застеліть форму для випічки пергаментом і викладіть тісто - складіть кожен лист "гармошкою" по довшій стороні і заповніть складеними листами формочку. Висота такої "гармошки" має бути 3,5-4 см. Кількість листів тіста залежить від розміру форми.

Наріжте камамбер на тонкі скибочки, приблизно 0,5 см завтовшки. Груші помийте, розріжте навпіл і видаліть зернятка. Після цього наріжте фрукти впоперек тонкими скибочками, такої ж товщини, як і сир.

Викладіть шматочки груші і сиру між листами тіста. Після цього приготуйте "заливку" для змащення тіста - в миску розбийте яйця, додайте молоко і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Розтопіть вершкове масло, змастіть їм тісто і вилийте "заливку".

Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте пиріг 30 хвилин, до золотистої скоринки тіста. Готовий пиріг полийте медом і, за бажанням, прикрасьте горішками. Після цього зачекайте, доки випічка трохи охолоне - і можна пригощатися.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати рулет з яблуками.

Читайте також, як готувати ароматні пончики на сметані.

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