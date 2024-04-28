Легкий пиріг з грушею і камамбером: рецепт неймовірно смачної випічки

Що потрібно для пирога з грушею і камамбером

Для того, щоб приготувати цю неймовірно смачну випічку, потрібні такі інгредієнти:

Тісто філо або листкове - 1/2 упаковки

Груша - 2 шт.

Камамбер - 125-150 г (1 шт.)

Яйця - 2 шт.

Молоко - 150 мл

Вершкове масло - 30 г

Мед - 4-5 ст. л.

Горішки - до смаку

Форма для випічки 30х35 см

Як готувати пиріг з грушею і камамбером

Застеліть форму для випічки пергаментом і викладіть тісто - складіть кожен лист "гармошкою" по довшій стороні і заповніть складеними листами формочку. Висота такої "гармошки" має бути 3,5-4 см. Кількість листів тіста залежить від розміру форми.

Наріжте камамбер на тонкі скибочки, приблизно 0,5 см завтовшки. Груші помийте, розріжте навпіл і видаліть зернятка. Після цього наріжте фрукти впоперек тонкими скибочками, такої ж товщини, як і сир.

Викладіть шматочки груші і сиру між листами тіста. Після цього приготуйте "заливку" для змащення тіста - в миску розбийте яйця, додайте молоко і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Розтопіть вершкове масло, змастіть їм тісто і вилийте "заливку".

Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте пиріг 30 хвилин, до золотистої скоринки тіста. Готовий пиріг полийте медом і, за бажанням, прикрасьте горішками. Після цього зачекайте, доки випічка трохи охолоне - і можна пригощатися.