Легкие сгорели: во Львове от COVID-19 умерла многодетная мать, противница вакцинации

Во Львове в больнице умерла от осложнений от коронавирусной болезни 40-летняя женщина, мать троих детей. Члены семьи пациентки, включая ее саму - ярые противники вакцинации от COVID-19, что в итоге и привело к трагедии.

Женщина попала в больницу скорой медицинской помощи в критическом состоянии.

"Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест. Она у нас находилась трое суток. За это время ее дважды реанимировали", - рассказала заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталия Матолинец.

Медик добавила, что семья пациентки "настроена агрессивно и на контакт ни с кем не идет".

"Самым страшным является то, что пациентка умирала в сознании. Легкие молодой женщины сгорели, и ей просто не было чем дышать. Это крик отчаяния медиков! Каждый из вас задайте себе вопрос - что вы лично можете сделать для того, чтобы остановить эпидемию и помочь нам справиться с этой ситуацией", - говорит Матолинец.

Врачи подчеркивают, что если бы женщина была привита от коронавируса, смерти можно было бы избежать, и течение болезни проходило бы значительно легче.

Теперь без матери осталось трое детей, а самому младшему из них - только годик.

Видео: во львовской больнице от коронавируса умерла 40-летняя многодетная мать, которая была противницей вакцинации