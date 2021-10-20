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Легкие сгорели: во Львове от COVID-19 умерла многодетная мать, противница вакцинации

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Львов, Среда 20 октября 2021 18:59
Легкие сгорели: во Львове от COVID-19 умерла многодетная мать, противница вакцинации Коллаж РБК-Украина: во Львове в больнице умерла 40-летняя женщина от коронавируса
Автор: Владимир Костырин

Во Львове в больнице умерла от осложнений от коронавирусной болезни 40-летняя женщина, мать троих детей. Члены семьи пациентки, включая ее саму - ярые противники вакцинации от COVID-19, что в итоге и привело к трагедии.

Об этом 20 октября говорится в сюжете ТСН.

Женщина попала в больницу скорой медицинской помощи в критическом состоянии.

"Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест. Она у нас находилась трое суток. За это время ее дважды реанимировали", - рассказала заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталия Матолинец.

Медик добавила, что семья пациентки "настроена агрессивно и на контакт ни с кем не идет".

"Самым страшным является то, что пациентка умирала в сознании. Легкие молодой женщины сгорели, и ей просто не было чем дышать. Это крик отчаяния медиков! Каждый из вас задайте себе вопрос - что вы лично можете сделать для того, чтобы остановить эпидемию и помочь нам справиться с этой ситуацией", - говорит Матолинец.

Врачи подчеркивают, что если бы женщина была привита от коронавируса, смерти можно было бы избежать, и течение болезни проходило бы значительно легче.

Теперь без матери осталось трое детей, а самому младшему из них - только годик.

Видео: во львовской больнице от коронавируса умерла 40-летняя многодетная мать, которая была противницей вакцинации

Напомним, ранее львовские врачи назвали опасное осложнение COVID-19.

Также мы писали о том, что появились фото из ковид-больницы Харькова, которые заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации.

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