Львовские врачи назвали опасное осложнение COVID-19: "это не очередные страшилочки"

Коронавирус приводит к образованию тромбозов в конечностях. И врачам приходится проводить операции по ампутации, чтобы спасти пациенту жизнь и здоровье.

Об этом рассказали врачи КНП "Восьмая городская клиническая больница" во Львове на своей странице в Facebook.

За последнюю неделю хирургам только в этой больнице пришлось ампутировать конечности сразу трем пациентам, у которых развился опасный тромбоз на фоне коронавируса.

"Вирус становится агрессивнее. И это не очередная "страшилочка". Тромбозы, как осложнения, стали чаще и только за эту неделю хирургам пришлось трижды ампутировать конечности, чтобы спасти жизни пациентов. Все они попали в наше отделение из-за тяжелого течения болезни и у них появились симптомы тромбоза", - рассказали в больнице.

Врачи отмечают, что от начала пандемии у них было не более 15 таких случаев, а вот в последнее время осложнение в виде тромбоза стали встречаться намного чаще.

"В зоне риска те, кто болеет диабетом, генерализованный атеросклероз, а также пациенты с избыточным весом и те, кто курит", - добавили специалисты.

Как объясняют медики, коронавирус вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, так как вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию.

Бывали случаи, когда клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких и пациент при этом чувствует себя уже немного лучше. Или наоборот – пациенту тяжело дышать, а на КТ не видно изменений. После легких тромбы чаще всего появляются в кишечнике и нижних конечностях.

"Опасность состоит и в том, что тромбоз, как осложнение, проявляется не только в разгар заболевания, но и после полного выздоровления. Поэтому, важно, после выписки из больницы, быть на постоянном контроле у семейного врача", - резюмировали медики.