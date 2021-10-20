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Легені згоріли: у Львові від COVID-19 померла багатодітна мати, противниця вакцинації

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Львів, Середа 20 жовтня 2021 18:59
Легені згоріли: у Львові від COVID-19 померла багатодітна мати, противниця вакцинації Колаж РБК-Україна: у Львові в лікарні померла 40-річна жінка від коронавирусу
Автор: Володимир Костирін

У Львові в лікарні померла від ускладнень від коронавірусної хвороби 40-річна жінка, мати трьох дітей. Члени сім'ї пацієнтки, включаючи її саму - затяті противники вакцинації від COVID-19, що в підсумку і призвело до трагедії.

Про це 20 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка потрапила до лікарні швидкої медичної допомоги в критичному стані.

"Крім неї, ще троє членів сім'ї, в тому числі брат і сестра, мають позитивний ПЛР-тест. Вона у нас перебувала три доби. За цей час її двічі реанімували", - розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.

Медик додала, що сім'я пацієнтки "налаштована агресивно і на контакт ні з ким не йде".

"Найстрашнішим є те, що пацієнтка вмирала у свідомості. Легені молодої жінки згоріли, і їй просто не було чим дихати. Це крик відчаю медиків! Кожен з вас задайте собі питання - що ви особисто можете зробити для того, щоб зупинити епідемію і допомогти нам впоратися з цією ситуацією", - говорить Матолінець.

Лікарі наголошують, що якби жінка була щеплена від коронавірусу, смерті можна було б уникнути, і перебіг хвороби проходив би значно легше.

Тепер без матері залишилося троє дітей, а наймолодшому з них - тільки рік.

Відео: у львівській лікарні від коронавірусу померла 40-річна багатодітна мати, яка була противницею вакцинації

Нагадаємо, раніше львівські лікарі назвали небезпечне ускладнення COVID-19.

Також ми писали про те, що з'явилися фото з ковід-лікарні Харкова, які змусять вас переглянути ставлення до вакцинації.

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Львів Коронавірус
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