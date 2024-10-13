Легкі комедії з гарними акторами. 5 нових фільмів, які піднімуть вам настрій

Легкі комедії здатні підняти настрій, адже вони допомагають відволіктися і просто насолодитися цікавим сюжетом. І якщо ви не знаєте, що подивитися, коли сумно, не поспішайте переглядати старі стрічки, вже вийшло чимало новинок.
РБК-Украина (проект Styler) зібрало для вас 5 свіжих комедій, які можна подивитися вже сьогодні.
Фільм починається з того, що головний герой отримує незвичайну пропозицію. Чоловік, який втомився бути невдахою, хоче змінити своє життя та розбагатіти. І для цього він приймає дуже небезпечне запрошення у світ даркнету.
Цікава комедія розповість про сусідок та дуже скандальні листи, які сколихнуть усіх навколо. Містечко, в якому починаються дивні події, затамує подих. Чимало сцен цього фільму змусять вас щиро реготати.
Чорна та дуже весела комедія розповість про 93-річну бабусю, яка втомилася від самотності. І раптово її життя зміниться, вона забуде про спокій та з головою порине у світ кумедних пригод.
Смішна та щемлива стрічка дозволить вам замислитися про дуже важливі речі. Стосунки, родичі, спогади - фільм досить легкий, але при цьому має дуже глибокі сенси.
Нова комедія розповість про дуже незвичайну ситуацію. Доросла донька повертається додому й бачить свою матір з босом, від якого пішла. І це провокує низку дуже смішних подій.
Нагадаємо, раніше з'явилася добірка фільмів про шпигунів.
Окрім цього, нещодавно ми називали нові серіали з "закрученим" сюжетом.