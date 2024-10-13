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Легкие комедии с хорошими актерами. 5 новых фильмов, которые поднимут вам настроение

Что посмотреть для настроения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Легкие комедии способны поднять настроение, ведь они помогают отвлечься и просто насладиться интересным сюжетом. И если вы не знаете, что посмотреть, когда грустно, не торопитесь просматривать старые ленты, уже вышло немало новинок.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 новых комедий, которые можно посмотреть уже сегодня.

"Самообеспечение"

Фильм начинается с того, что главный герой получает необычное предложение. Мужчина, уставший быть неудачником, хочет изменить свою жизнь и разбогатеть. И для этого он принимает очень опасное приглашение в мир даркнета.

 

"Мерзкие послания" (Нечестивые дела)

Интересная комедия расскажет о соседках и очень скандальных письмах, которые всколыхнут всех вокруг. Городок, в котором начинаются странные события, затаит дыхание. Многие сцены этого фильма заставят вас искренне хохотать.

 

"Тельма"

Черная и очень веселая комедия расскажет о 93-летней бабушке, уставшей от одиночества. И внезапно ее жизнь изменится, она забудет о покое и с головой уйдет в мир забавных приключений.

 

"Сокровище"

Смешная и трогательная лента позволит вам задуматься об очень важных вещах. Отношения, родственники, воспоминания - фильм достаточно легкий, но при этом с очень глубоким смыслом.

 

"Семейное дело"

Новая комедия расскажет об очень необычной ситуации. Взрослая дочь возвращается домой и видит свою мать с боссом, от которого ушла. И это провоцирует череду очень смешных событий.

 

Напомним, ранее появилась подборка фильмов о шпионах.

Кроме того, недавно мы называли новые сериалы с "закрученным" сюжетом.

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