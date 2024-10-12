5 нових серіалів з "закрученим" сюжетом, які можна подивитися на одному диханні

Якщо ви шукаєте серіал на вечір, то вам ідеально підійдуть історії, які вдалося повністю "вмістити" в один сезон. До слова, у 2024 році таких стрічок вийшло чимало.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових міні-серіалів, які можна "проковтнути" до кінця вихідних.

"Сьоґун"

Серіал розповість про англійського моряка, який "застряг" на японському узбережжі. Тому він потрапляє на службу до феодала й стає учасником дуже цікавих подій. І ця кінострічка буде цікава навіть тим, хто не любить історичні "документалки".

"Режим"

В центрі сюжету - королева, яка втрачає владу. Вона це розуміє і робить все, аби не програти. Втім, її режим не подобається людям. Головну героїню це не цікавить, а тому вона буквально йде проти всіх.

"Під мостом"

Заплутана історія триматиме вас у напрузі до останнього епізоду. Серіал розповість про жорстокі вбивства та письменницю, яка починає писати книгу й дізнається про велику таємницю.

"Франклін"

А в цьому серіалі йдеться про Бенджаміна Франкліна. Стрічка досить драматична, але при цьому неймовірно цікава. Вона змусить вам відкласти усі неважливі справи та з головою поринути в сюжет.

"Нам пощастило"

Міні-серіал розповість про польсько-єврейську родину, яка страждає від переслідувань під час Другої світової. Деяким її членам доведеться боротися за життя у дуже важких умовах. А потім усі вони намагаються возз'єднатися.