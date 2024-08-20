Легкі історії для вашого затишного вечора. 5 комедій, які варто подивитися вже сьогодні

Ці легкі стрічки допоможуть на кілька годин переключитися та розвантажити голову від робочих справ.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про комедійні фільми, які вразять вас своїм гумором та небанальним сюжетом.
Стрічка розповідає про Косімо, який є повноцінним невдахою. Він відбуває термін у в'язниці після провальної спроби викрасти автомобіль. Там він знайомиться із сусідом по камері, і той розповідає йому свій геніальний план пограбування, щоб забезпечити безбідне життя.
Проте задля цього комусь із них потрібно опинитися на волі, і хлопець навіть знаходить того, хто готовий з ним помінятися місцями й сісти до в’язниці. До чого призведе ця авантюра та чи вдасться головним героєм отримати бажане?
У центрі історії - сільський вчитель Ніно та його обраниця Аріан, яка є молодою скрипалькою. Вони зіграли весілля без пишних церемоній, і є абсолютно різними, але це не заважає їм бути щасливими.
Проте їхнє безтурботне сімейне життя тривало не так довго, оскільки Аріан несподівано закохується у відомого диригента та мріє про одруження із ним. Проблема у тому, що в Італії на шлюборозлучний процес може піти кілька років, а у Франції - кілька днів.
Через це дівчина просить Ніно поїхати з нею до Франції. Історія точно вражає цікавим сюжетом та персонажами.
У центрі сюжету опиняється справжній ледар на ім'я Джим, який довго не затримується на жодній роботі, і вважає, що можна сидіти на шиї у батьків. Так триває до тих пір, поки батько не ставить хлопцю ультиматум, і тому доводиться влаштуватися охоронцем до місцевого супермаркету.
Під час зміни він зустрічає дівчину, і з того моменту розпочинається їхня романтичне захоплива подорож разом.
Чоловік на ім'я Франклін, який вийшов із реабілітаційного центру після спроби самогубства, відсторонюється від свого батька Чака. Після повернення додому до нього в соцмережах додається жінка на ім'я Бекка. Той приймає її запрошення і вони починають спілкування.
Вже за якийсь час незнайомка підкорює його серце, той закохується і починає будувати план, аби поїхати до неї та зустрітися. Але на нього чекають несподівані відкриття.
Двірник Джо Дерт мріє знайти своїх батьків, яких він втратив у Гранд-Каньйоні. Він вирушає на пошуки рідних, і на цьому шляху на нього чекає пригода за пригодою.
Однак якимось чином Джо все-таки знаходить дорогу до Лос-Анджелеса, і там він опиняється на радіошоу, де розповідає власну життєву історію. Замість насмішок, як це було задумано з самого початку, його приймають теплими оплесками та демонструють готовність слухати далі.
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