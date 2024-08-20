Легкі історії для вашого затишного вечора. 5 комедій, які варто подивитися вже сьогодні

"Ласкаво просимо в Коллінвуд"

Стрічка розповідає про Косімо, який є повноцінним невдахою. Він відбуває термін у в'язниці після провальної спроби викрасти автомобіль. Там він знайомиться із сусідом по камері, і той розповідає йому свій геніальний план пограбування, щоб забезпечити безбідне життя.

Проте задля цього комусь із них потрібно опинитися на волі, і хлопець навіть знаходить того, хто готовий з ним помінятися місцями й сісти до в’язниці. До чого призведе ця авантюра та чи вдасться головним героєм отримати бажане?

"Розлучення по-французьки"

У центрі історії - сільський вчитель Ніно та його обраниця Аріан, яка є молодою скрипалькою. Вони зіграли весілля без пишних церемоній, і є абсолютно різними, але це не заважає їм бути щасливими.

Проте їхнє безтурботне сімейне життя тривало не так довго, оскільки Аріан несподівано закохується у відомого диригента та мріє про одруження із ним. Проблема у тому, що в Італії на шлюборозлучний процес може піти кілька років, а у Франції - кілька днів.

Через це дівчина просить Ніно поїхати з нею до Франції. Історія точно вражає цікавим сюжетом та персонажами.

"Як зробити кар'єру"

У центрі сюжету опиняється справжній ледар на ім'я Джим, який довго не затримується на жодній роботі, і вважає, що можна сидіти на шиї у батьків. Так триває до тих пір, поки батько не ставить хлопцю ультиматум, і тому доводиться влаштуватися охоронцем до місцевого супермаркету.

Під час зміни він зустрічає дівчину, і з того моменту розпочинається їхня романтичне захоплива подорож разом.

"Я кохаю свого тата"

Чоловік на ім'я Франклін, який вийшов із реабілітаційного центру після спроби самогубства, відсторонюється від свого батька Чака. Після повернення додому до нього в соцмережах додається жінка на ім'я Бекка. Той приймає її запрошення і вони починають спілкування.

Вже за якийсь час незнайомка підкорює його серце, той закохується і починає будувати план, аби поїхати до неї та зустрітися. Але на нього чекають несподівані відкриття.

"Пригоди Джо Замазури"

Двірник Джо Дерт мріє знайти своїх батьків, яких він втратив у Гранд-Каньйоні. Він вирушає на пошуки рідних, і на цьому шляху на нього чекає пригода за пригодою.

Однак якимось чином Джо все-таки знаходить дорогу до Лос-Анджелеса, і там він опиняється на радіошоу, де розповідає власну життєву історію. Замість насмішок, як це було задумано з самого початку, його приймають теплими оплесками та демонструють готовність слухати далі.