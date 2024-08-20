Легкие истории для вашего уютного вечера. 5 комедий, которые стоит посмотреть уже сегодня

Эти легкие ленты помогут переключиться на несколько часов и разгрузить голову от рабочих дел.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о комедийных фильмах, которые поразят вас своим юмором и небанальным сюжетом.
Лента рассказывает о Косимо, который является неудачником. Он отбывает срок в тюрьме после провальной попытки угнать автомобиль. Там он знакомится с сокамерником, и тот рассказывает ему свой гениальный план ограбления, чтобы обеспечить безбедную жизнь.
Однако для этого кому-то из них нужно оказаться на свободе, и парень даже находит того, кто готов с ним поменяться местами и сесть в тюрьму. К чему приведет эта авантюра и удастся ли главным героем получить желаемое?
В центре истории - сельский учитель Нино и его избранница Ариан, которая является молодой скрипачкой. Они сыграли свадьбу без пышных церемоний, и они абсолютно разные, но это не мешает им быть счастливыми.
Однако их беззаботная семейная жизнь продолжалась не так долго, поскольку Ариан неожиданно влюбляется в известного дирижера и мечтает о свадьбе с ним. Проблема в том, что в Италии на бракоразводный процесс может уйти несколько лет, а во Франции - несколько дней.
Поэтому девушка просит Нино поехать с ней во Францию. История удивляет интересным сюжетом и персонажами.
В центре сюжета оказывается настоящий бездельник по имени Джим, который долго не задерживается ни на одной работе, и считает, что можно сидеть на шее у родителей. Так продолжается до тех пор пока отец не ставит парню ультиматум, и тому приходится устроиться охранником в местный супермаркет.
Во время смены он встречает девушку, и с того момента начинается их романтическое увлекательное путешествие вместе.
Мужчина по имени Франклин, вышедший из реабилитационного центра после попытки самоубийства, отстраняется от своего отца Чака. После возвращения домой к нему в соцсетях добавляется женщина по имени Бекка. Тот принимает ее приглашение, и они начинают общение.
Уже спустя некоторое время незнакомка покоряет его сердце, тот влюбляется и начинает строить план, чтобы поехать к ней и встретиться. Но его ждут неожиданные открытия.
Дворник Джо мечтает найти своих родителей, которых он потерял в Гранд-Каньоне. Он отправляется на поиски родных, и на этом пути его ждет приключение за приключением.
Однако каким-то образом Джо все-таки находит дорогу в Лос-Анджелес, и там он оказывается на радиошоу, где рассказывает собственную жизненную историю. Вместо насмешек, как было задумано с самого начала, его принимают теплыми аплодисментами и демонстрируют готовность слушать еще.
Также посмотрите эти 5 фильмов про измену и ложь в отношениях.
А еще мы писали про 7 фильмов ужасов по мотивам романов Кинга, которые пощекочут нервы даже смелым фанам триллеров.