Легион "Свобода России" вернулся с первого задания с "трофейным" лейтенантом (видео)

Легион "Свобода России", который воюет против путинского режима и за правду, которая на стороне Украины, показал пленного русского лейтенанта, которого захватили во время выполнения первого боевого задания.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Всем привет из Донбасса от Легиона. Итак, братья, или экс-братья, не знаю, как вас называть. Мы уже в строю. Мы уже здесь. Очень скоро все решится", - говорит военный.
Отметим, что Легион недавно получил свою форму и шевроны. Теперь они носят такой же "пиксель", как и ВСУ.
Легион "Свобода России" был создан в конце марта. Чтобы попасть туда, россиянам нужно добраться до любого посольства Украины в Грузии, Азербайджане или в любой стране Европы. Там они получат дальнейшие инструкции.
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