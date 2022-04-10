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Легіон "Свобода Росії" повернувся з першого завдання з "трофейним" лейтенантом (відео)

Фото: Легіон "Свобода Росії" повернувся з першого завдання
Автор: Світлана Мащенко

Легіон "Свобода Росії", який воює проти путінського режиму і за правду, яка на стороні України, показав полоненого російського лейтенанта, якого захопили під час виконання першого бойового завдання.

Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Всім привіт з Донбасу від Легіону. Отже, брати, або ексбрати, не знаю, як вас називати. Ми вже в строю. Ми вже тут. Дуже скоро все вирішиться", - говорить військовий.

Зазначимо, що легіон нещодавно отримав свою форму і шеврони. Тепер вони носять такий же "піксель", як і ЗСУ.

Як росіянам потрапити до легіону

Легіон "Свобода Росії" був створений наприкінці березня. Щоб потрапити туди, росіянам потрібно дістатися до будь-якого посольства України в Грузії, Азербайджані або в будь-якій країні Європи. Там вони отримають подальші інструкції.

Раніше ми писали, як грузини зачищають Ірпінь від ворожих окупаційних військ.

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