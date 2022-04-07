Легион" Свобода России", воюющий за Украину, получил собственные шевроны и форму (фото)

На стороне Украины, то есть на стороне правды, воюют бойцы многих национальностей - белорусы, грузины, чеченцы, легионеры со всего мира, и даже сами... россияне. То есть сознательные люди, которые понимают, что путинский режим надо уничтожать.

Бойцам вручили форму с украинским пикселем, который отличается размером от российского. Украинский - больше.

"Сегодня наш легион, как один из военных подразделений Украины, получил украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона "Свобода России" отныне мы будем воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами нашей новой России", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/endofmordor

Как россиянам попасть в легион

Чтобы попасть в легион, россиянам нужно добраться до любого посольства Украины в Грузии, Азербайджане или в любой стране Европы. Там им дадут дальнейшие инструкции как попасть в Украину и в легион.

Легион был создан в конце марта.