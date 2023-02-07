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Легені були забиті арахісом: у Львові лікарі дивом врятували малюка

Лікарі врятували життя дитині, у якої легені були забиті горіхами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львівській лікарні Охматдит медики врятували життя малюкові, у якого легені були забиті шматочками арахісу. Вони закликали батьків не давати горіхи дітям, яким ще не виповнилося 3 роки.

Деталі розповіли на сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит у Facebook.

Медики повідомили, що малюк, якому немає й 2 років, поступив до лікарні у тяжкому стані. У нього легені були заповнені шматочками горіхів.

"В Охматдит знову потрапив маленький пацієнт, якому всього 1 рік і 9 місяців - з горіхами в обох легенях. Дитина надійшла в нашу лікарню в надзвичайно тяжкому стані з множинними сторонніми тілами - шматочки від арахісу, які потрапили в обидві легені й становили величезну небезпеку для життя дитини", - повідомили лікарі.

Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

Наразі малюк перебуває під наглядом лікарів, і хірурги надають усю необхідну допомогу. Шматочки арахісу довелося видаляти ендоскопічним способом. Зараз дитина почувається добре.

"Просимо батьків не давати дітям до 3 років горішки в подрібненому вигляді. Це небезпечно для їхнього життя! Краще їх подрібнити або перетерти. Не ризикуйте дитячим здоров'ям і життям!" - закликали лікарі батьків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві прооперували хлопчика з дуже важкою патологією – один випадок на 50 тисяч.

А ще розповідали про те, що у Львові хірурги врятували життя хлопчику, який проковтнув деталь від конструктора та з нею жив.

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лікарідитинагоріхи