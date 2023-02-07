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Легкие были забиты арахисом: во Львове врачи чудом спасли малыша

Врачи спасли жизнь ребенку, у которого легкие были забиты орехами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львовской больнице Охматдет медики спасли жизнь малышу, у которого легкие были забиты кусочками арахиса. Они призвали родителей не давать орехи детям, которым еще не исполнилось 3 года.

Детали рассказали на странице Львовской областной детской клинической больницы Охматдет в Facebook.

Медики сообщили, что малыш, которому нет и 2 лет, поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него легкие были заполнены кусочками орехов.

"В Охматдит снова попал маленький пациент, которому всего 1 год и 9 месяцев - с орехами в обоих легких. Ребенок поступил в нашу больницу в чрезвычайно тяжелом состоянии с множественными посторонними телами - кусочки от арахиса, которые попали в оба легких и представляли огромную опасность для жизни ребенка", - сообщили врачи.

Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, и хирурги оказывают всю необходимую помощь. Кусочки арахиса пришлось удалять с помощью эндоскопического способа. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

"Просим родителей не давать детям до 3 лет орешки в измельченном виде. Это опасно для их жизни! Лучше их измельчить или же перетереть. Не рискуйте детским здоровьем и жизнью!" - призвали врачи родителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве прооперировали мальчика с очень тяжелой патологией - один случай на 50 тысяч.

А еще рассказывали о том, что во Львове хирурги спасли жизнь мальчику, который проглотил деталь от конструктора и с ней жил.

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